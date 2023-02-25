Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Gece bir anda gündüze döndü! İşte o görüntüler

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, deprem esnasında gökyüzünün bir anda aydınlandığı ve o anlarda büyük panik yaşandığı görüldü.

DEHŞETİ YAŞADILAR!

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor. İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor. (İHA)