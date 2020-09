Gerilmeye hazır mısınız? You dizisi konusu ve oyuncuları

Bir psikolojik gerilim örneği olan You, ürpertici konusunun yanı sıra mizahi unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Dizi, Caroline Hepnes'in aynı isimli kitabından Lifetime kanalı tarafından televizyona uyarlandı. You Netflix platformunda yayınlandıktan sonra geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. You dizisi konusu ve oyuncularının takdire şayan performansları sayesinde, genç izleyici kitlesini ilk sezonu ile kendisine bağlamayı başardı. Konusu gereği aşkın en obsesif halini resmeden You, aynı zamanda soğukkanlı bir katil portresini de başarıyla çiziyor. You dizisi yorumları, tam da bu noktada dikkatlerin Dexter dizisine çevrilmesine neden oldu. Ekranların zeki, kurnaz ve soğukkanlı katili Dexter ile aşık Joe sosyal medyada uzun süre kıyaslandı. You dizisi, karanlık ve çarpık yargılara sahip genç bir adamın duyguları üzerinden bambaşka bir hikaye anlatıyor. Tutkuyla bağlanmak ve takıntılı olmak arasındaki sınırı tanımayan Joe'yu odağına alan You, kesinlikle bir romantik bir aşk dizisi değil. Dizinin akıllı kurgusu bu gerçeği unutmamıza asla izin vermiyor. Hikayeye eşlik eden yan karakterler en az ana karakterler kadar iyi işlenmiş. Dizideki her karakterin bir kusuru var ve hiçbir karakter tam olarak "masum" değil. Özellikle ikinci sezonunda "Hepimizin içinde karanlık bir taraf var" temasını vurgulayan You ile enteresan bir maceraya doğru yelken açmaya hazır mısınız?

You Dizisi Konusu You konusunu şu şekilde özetleyebiliriz: New York'ta bir kitapçı işleten Joe, bir gün kapıdan içeriye giren bir kızdan çok etkilenir. Beck ile kitaplar üzerine başlayan sohbetleri arkadaşlığa dönüşür. Ancak Joe, arkadaşlıktan çok daha fazlasının peşindedir. Beck'in hayatı hakkında bulabildiği her bilgiye ulaşan Joe, genç kadının hayatını adeta kuşatır. En doğru hamleyi en doğru anda yapmaya odaklanan Joe, Beck'e sahip olmak için her şeyi yapmaya hazır. Joe gerçekten aşk için her şeyi göze alabilecek mi? İlk bakışta yakışıklı, uysal ve nazik bir genç adam portresi çizen Joe, karanlık bir geçmişe sahip. İlgili, nazik ve kollayıcı tavırları ile etkilediği Beck ise kendine has sorunları olan genç bir kadın. Her ne kadar en yakın arkadaşı Peach, Joe ile olan ilişkisine şüphe ile yaklaşsa da; Beck, Joe'ya aşık olur. Peki, Joe gerçekten beyaz atlı bir prens mi, yoksa bir kabus mudur? You Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Joe Goldberg (Penn Badgley) Karanlık bir geçmişe sahip Joe, aynı zamanda takıntıları ile de baş etmeye çalışır. Eski sevgilisi Candace tarafından terk edildikten sonra Joe, kalbini bir süre kapatır. Ta ki Beck'le karşılaşıncaya kadar! Tekrar incinmekten korkan Joe, Beck'in kendisine layık olup olmadığını anlamaya çalışır. Bu uğurda yaptığı her şeye kendince bir neden bulur ve asla pişman olmaz. Joe'nun giderek saplantıya dönüşen korkutucu sevgisi Beck'i şüphelendirir.

Yetenekli genç aktör Penn Badgley, ekranların en sevilen gençlik dizilerinden biri olan "Gossip Girl" de Dan Humprey karakteri ile tanınmıştı. Guinevere Beck (Elizabeth Lail) Orta sınıfa mensup bir aileden gelen Beck, yazar olmak ister. Tek başına güçlükle sürdürdüğü yaşamında zengin arkadaşlarına uyum sağlamaya çalışır. Olduğundan daha farklı görünmeye çalışan Beck'in erkek arkadaşı Benji ile de aksayan bir ilişkisi vardır. Sıradan bir tesadüfle tanıştığı Joe ile romantik bir ilişkiye başlayan Beck hiç olmadığı kadar mutludur. Once Upon A Time dizisindeki Anna rolü ile tanınan Elizabeth Lail, Texas'ta doğdu. Candace Stone (Ambyr Childers) Candace yerel bir müzik grubunda solistlik yapar. Mütevazi Joe'dan farklı bir karakteri olan Candace, aniden şehri terk eder. Sosyal medyada paylaştığı mesajlar dışında kendisinden haber alınamayan Candace, gidişiyle Joe'nun kalbini kırar. Güzel yıldız Ambyr Childers, 2006-2008 yılları arasında rol aldığı All My Children dizisi ile şöhreti yakalamıştı. Love Quinn (Victoria Pedretti) Varlıklı bir ailenin kızı olan Love, sorunlu erkek kardeşi Fourty ile birlikte Los Angeles'ta bir çeşit sağlıklı yaşam dükkanı işletir. Hüzünlü bir aşk hikayesi sonunda kırılan kalbi ile Love oldukça hassas bir yapıya bürünür. Acaba Joe ile Love'ın yolları nasıl kesişecektir?