Gigi Hadid’den aşk dolu paylaşım

ABD’li süper model Gigi Hadid, İngiliz şarkıcı sevgilisi Zayn Malik’le birlikte çekilen romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
“Evden mutluluk mekanıma uçuyorum” notuyla paylaştığı fotoğraf, 4 milyona yakın beğeni aldı.
Çiftin hayranları, “Mükemmel çift” yorumları yaptı.
25 yaşındaki Malik ile 23 yaşındaki Hadid, iki yıllık birliktelikleri sonrası birkaçlık aylık ayrılık yaşamalarının ardından ilk kez haziran ayında sosyal medyada birlikte yer aldı.
Hadid ve Malik, sahip oldukları yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatler nedeniyle geçen mart ayının başında ayrıldıklarını açıklamışlardı.
Gigi Hadid son olarak Zayn Malik’in adını kolyesine yazdırmasıyla gündeme gelmişti.
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