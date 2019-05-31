Gigi ve Bella Hadid’in babaları Mohamed Hadid 40 bin kişiye iftar verdi

Dünyaca ünlü Filistinli modeller Gigi ve Bella Hadid’in babaları Mohamed Hadid, dün, İngiltere'de İslami eğitim veren bir okulda 40 binden fazla kişiye iftar yemeği verdi.

1998 yılında İngiltere’de Al-Hijrah Trust adlı İslami eğitim veren bir okulun kuruluşuna imza atan Mohamed, o günden bu yana Müslümanlara maddi ve manevi destek veriyor.

Her fırsatta Müslüman olduklarını dile getiren milyarder işadamı ve kızları da, dini bayramlarda, kandillerde ve özel günlerde yardımlarını aksatmıyorlar.

