HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret! İki liderden Ayhan Bora Kaplan mesajı: 'Herkes aklını başına alsın'

Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret! İki liderden Ayhan Bora Kaplan mesajı: 'Herkes aklını başına alsın'

16.05.2024 12:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi arenadaki görüşme trafiği tüm hızıyla devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Ayhan Bora Kaplan olaylarıyla ilgili, "Hükümetin başındaki zatı bu konularda özen göstermeye çağırıyoruz" dedi. Özel ise "Herkes aklını başına alsın. Huzur içinde yaşayacaksak adalete güven duymamız lazım." dedi.

Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret! İki liderden Ayhan Bora Kaplan mesajı: 'Herkes aklını başına alsın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu’nun makam odasına geçti.

77b249e5-53fb-4439-9c39-d5e354276506

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

Müsavat Dervişoğlu ve Özgür Özel görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Özel ve Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar!

Ayhan Bora Kaplan olaylarına yönelik gelen soruya Dervişoğlu, "Dünkü grup konuşmasında bir değerlendirmede bulundum. Bu tür şeyler siyasi partilerin genel başkanları tarafından telaffuz ediliyor ama muhalefet partileri ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil. Dolayısıyla eksik bilgiyle yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım. Bir de beni tanıyorsunuz önemli sorulara ayaküstü cevap vermekten azami ölçüde uzak dururum. Diğer atamayla alakalı benzer atamalar Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Dolayısıyla bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik ama böyle bir atama da bizim açımızdan sürpriz olma özelliği taşımıyor. Hükümeti ve onun başındaki zatı bu konularda özen göstermeye davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel ise konuyla alakalı, "Herkes aklını başına alsın. Huzur içinde yaşayacaksak adalete güven duymamız lazım. Bu şartlarda, mahkemeye güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Mesele fevkalade yanlıştır. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının bir an önce açıklama yapması lazım" ifadelerinde bulundu.

eb061167-0e89-4f05-8a34-2baf2cae9cad
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…
Kardeşinin tedavisi için çalışmaya başlamıştı: 18 yaşındaki Zehra öldürülüp havuza atıldı... Katilin cezası belli oldu!Kardeşinin tedavisi için çalışmaya başlamıştı: 18 yaşındaki Zehra öldürülüp havuza atıldı... Katilin cezası belli oldu!
Makine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlarMakine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel İYİ Parti
En Çok Okunan Haberler
26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

26 yıl önce kaçırıldı! 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu

Makine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlar

Makine gibi çalışıyorlar, asgari ücretin 4 katı kazanıyorlar

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Yılbaşı gecesi genç kızı başından vurdu, kendini bakın nasıl savundu!

Yılbaşı gecesi genç kızı başından vurdu, kendini bakın nasıl savundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.