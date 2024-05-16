Özel'den Dervişoğlu'na ziyaret! İki liderden Ayhan Bora Kaplan mesajı: 'Herkes aklını başına alsın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi parti liderleriyle görüşmeleri devam ediyor. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu’nun makam odasına geçti.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

Müsavat Dervişoğlu ve Özgür Özel görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Özel ve Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar!

Ayhan Bora Kaplan olaylarına yönelik gelen soruya Dervişoğlu, "Dünkü grup konuşmasında bir değerlendirmede bulundum. Bu tür şeyler siyasi partilerin genel başkanları tarafından telaffuz ediliyor ama muhalefet partileri ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil. Dolayısıyla eksik bilgiyle yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım. Bir de beni tanıyorsunuz önemli sorulara ayaküstü cevap vermekten azami ölçüde uzak dururum. Diğer atamayla alakalı benzer atamalar Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Dolayısıyla bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik ama böyle bir atama da bizim açımızdan sürpriz olma özelliği taşımıyor. Hükümeti ve onun başındaki zatı bu konularda özen göstermeye davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel ise konuyla alakalı, "Herkes aklını başına alsın. Huzur içinde yaşayacaksak adalete güven duymamız lazım. Bu şartlarda, mahkemeye güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Mesele fevkalade yanlıştır. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının bir an önce açıklama yapması lazım" ifadelerinde bulundu.



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





