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Gizem Karaca’nın Miss World itirafı duyanları gülme krizine soktu

18.05.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Gizem Karaca katıldığı bir YouTube programında birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca’nın yarışmada yaşadığı anlar izleyicileri gülme krizine soktu.

Gizem Karaca’nın Miss World itirafı duyanları gülme krizine soktu

Son olarak Fox Tv’nin final kararı aldığı Baraj dizisinde boy gösteren Gizem Karaca, İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan "Bu Gece" programına konuk oldu. Samimi açıklamaları ve eğlenceli halleriyle herkesi güldüren oyuncu, çocukluk hayallerinden Miss Turkey yarışmasına kadar hakkında merak edilenleri anlattı.

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GİZEM KARACA: "MEZDEKE AÇIP OYNADIM"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca Londra'daki 2011 Miss World'de ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. Yarışmacı kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen oyuncu, "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" dedi.

Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle nefes kestiGizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle nefes kesti

Ayrıca başarılı oyuncu, "Estetiğin var mı?" sorusuna, "Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. Bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili ve bu seni mutlu edecekse yapılabilir diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Baraj dizisi Gizem Karaca
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