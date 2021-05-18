Gizem Karaca’nın Miss World itirafı duyanları gülme krizine soktu

Son olarak Fox Tv’nin final kararı aldığı Baraj dizisinde boy gösteren Gizem Karaca, İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan "Bu Gece" programına konuk oldu. Samimi açıklamaları ve eğlenceli halleriyle herkesi güldüren oyuncu, çocukluk hayallerinden Miss Turkey yarışmasına kadar hakkında merak edilenleri anlattı.

GİZEM KARACA: "MEZDEKE AÇIP OYNADIM"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca Londra'daki 2011 Miss World'de ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı. Yarışmacı kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen oyuncu, "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" dedi.

Ayrıca başarılı oyuncu, "Estetiğin var mı?" sorusuna, "Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. Bir konuda mutsuzsan kendinle ilgili ve bu seni mutlu edecekse yapılabilir diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

