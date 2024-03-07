Gizem Karaca'nın Moskova tarzı! Kısa saçları ve siyah elbisesiyle dikkat çekti: "Zarafet ve güzellik"

İstanbul'u terk edip İzmir'de gözlerden uzak, doğayla iç içe lüks bir villada yaşayan Gizem Karaca işleri için sık sık geziyor. Son olarak Karaca eşini de yanına olarak Moskova'ya gitti.

1-8 Mart tarihleri arasında Moskova'da gerçekleşen Moscow Fashion Week'e konuk olan Gizem Karaca gecedeki tarzını sosyal medyada da paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren ve imajıyla beğeni toplayan Gizem Karaca'nın transparan ve sırt dekoltesi detaylı elbisesi büyüledi.

Gizem Karaca'nın hayranları oyuncuya "Zarafet ve güzellik" yorumlarında bulundu.



Gizem Karaca son olarak Safir dizisinde yer almış ve diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.







