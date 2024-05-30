Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha! Ölüme böyle götürmüş...

Beyoğlu'ndaki Hasköy Müze Sokak üzerinde saat 08.30 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Kemal Akdemir (31), işe giden Başak Tekin’i (30) yol kenarına çekti. Kadını çekerek yere düşüren Özgür Kemal Akdemir, silahını çıkararak Başak Tekin’i başından vurdu.

Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kemal Akdemir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Haberi alan kadının yakınları olay yerine koştu. Başak Tekin’in yakınları vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

SALDIRGANIN KADINI SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özgür Kemal Akdemir sabah işe giden Başak Tekin’in yanına yanaşarak onu yol kenarına çekiyor. Daha sonra da yere düşen kadına ateş ederek öldürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcı’sının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCE KADINA SONRA KENDİNE ATEŞ ETTİ

Mahalle sakini Bilal Doğan “Kızı çekiyordu. Kız da beni bırak diyordu. Biz de ikna etmeye çalıştık. ‘Kıza zarar vermeyeceğim, kendime zarar vereceğim’ dedi. Sonra ben arkamı döndüm. Önce kıza sonra kendine ateş etti" dedi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





