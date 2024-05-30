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Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes-2024 tatbikatında: Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.05.2024 13:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-24 tatbikatında önemli açıklamalarda bulundu. "Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı bir teröristan kurması hedefiyle bölge halkı üzerinde tehdidini yoğunlaştırdı." ifadelerini kullanan Erdoğan terör örgütünün sözde seçim çağrıları için, "Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes-2024 tatbikatında: Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla Efes-2024 tatbikatı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı olan Efes-2024'te önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tatbikatın hiçbir ülkeyi hedef almadığını açıkladı. Erdoğan, "Tatbikatımız barışı desteklemek adına jenerik bir senaryo ile icra ediliyor." dedi.

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Tatbikata katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza kendi askerlerimizin dışında 45 farklı ülkeden 2 bine yakın dost personel katılıyor. Misafirlerimize Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37 idi. Tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İki safha halinde toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla 25 Nisan'dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum.

"HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR"

Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk denemesini yapacağız. Türkiye'nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız.

Ekran Alıntısı

"ÇABALARIMIZ SAVAŞ LOBİLERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ"

Şu gerçeğin çok iyi idrak edilmesi gerekiyor, Türkiye küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke değildir. Şu an dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin ve çekişmelerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. İnsanlığın gündemini meşgul eden ne kadar olay varsa Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan ediyor. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girdi. İstanbul süreci ile adil bir barışı tesis etmeyi amaçlayan çabalarımız maalesef savaş lobileri tarafından engellendi, sabote edildi. Bölgemiz ve dünyaya ekonomik maliyeti günden güne artan bu savaşın ne zaman ve ne şekilde sona ereceğini kimse bilmiyor

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye'de terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir.

"HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEYİZ"

Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor.


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Recep Tayyip Erdoğan tatbikat
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