Gizem Örge anne ve babasını paylaştı! "Bir insanın geldiği yeri unutmaması kadar güzel bir şey yok"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu serüveninde başarılı performansıyla hafızalara kazınan libero Gizem Örge, özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Filenin Sultanları'nın savunma kraliçesi olan Gizem Örge son olarak anne ve babasıyla poz verdi.

Gizem Örge paylaşımına "Yıllar sonra hikâyemin başladığı yerde, voleybol topunu ilk kez elime aldığım Harzemşahlar İlkokulu’ndaydım. Oturduğum sıralarda okuyan, koştuğum bahçede koşan hayaller kuran gençlerimize ilham vermek, örnek olmak tarifsiz." notunu düştü.

Dünya, Avrupa ve Türkiye Ligi’nde “En İyi Libero” ödüllerine sahip olan Örge'nin paylaşımına "Gururumuzsun", "Şahane bir aile", "Bir insanın geldiği yeri unutmaması kadar güzel bir şey yok", "Harika bir rol modelsin" yorumları yağdı.





