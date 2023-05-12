Gizem Özdilli yıllara meydan okuyor! Eteğini savurup poz verdi

Podyumlara bi dönem damga vuran Gizem Özdilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınmıştı. "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" diyen güzel model yıllara meydan okuyor.

Takipçilerinin yakın markajında olan deneyimli manken, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Moda Günleri'nde podyumda yürüyen Özdilli iddialı paylaşımıyla ve son haliyle gündem oldu.

Eteğini savurarak pozlar veren model iç çamaşırının görünmesini de umursamadı. Gizem Özdilli'nin son halini görenler "Hâlâ çok güzelsin" yorumları aldı.



