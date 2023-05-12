MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gizem Özdilli yıllara meydan okuyor! Eteğini savurup poz verdi

Gizem Özdilli yıllara meydan okuyor! Eteğini savurup poz verdi

12.05.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyumların eskimeyen ismi Gizem Özdilli İstanbul'u terk ederek Kıbrıs'a yerleşmişti. Moda günlerinde podyuma çıkan Özdilli son haliyle dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan model eteğini savurarak verdiği pozlarla gündem oldu.

Gizem Özdilli yıllara meydan okuyor! Eteğini savurup poz verdi

Podyumlara bi dönem damga vuran Gizem Özdilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşınmıştı. "İstanbul'un kaosundan, ulaşım sorununundan ve kalabalıktan kaçmak istedim. Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" diyen güzel model yıllara meydan okuyor.

Takipçilerinin yakın markajında olan deneyimli manken, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

1

Moda Günleri'nde podyumda yürüyen Özdilli iddialı paylaşımıyla ve son haliyle gündem oldu.

Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu! "Zehra Güneş daha güzel" Dünyanın en seksi voleybol oyuncusu! "Zehra Güneş daha güzel"

2

Eteğini savurarak pozlar veren model iç çamaşırının görünmesini de umursamadı. Gizem Özdilli'nin son halini görenler "Hâlâ çok güzelsin" yorumları aldı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim öncesi desteklediği adayı paylaşınca gündem olduSeçim öncesi desteklediği adayı paylaşınca gündem oldu
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kestiTransparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti
Adaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dediAdaylıktan çekildiğini duyunca bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Gizem Özdilli Model moda istedi

En Çok Okunan Haberler

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Kuyumcularda 10 bin lirayı aştı: Yeni tahmin!

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Seçim akşamı uyarısı çok konuşulmuştu! "Derhal müdahil olacaklar"

Seçim akşamı uyarısı çok konuşulmuştu! "Derhal müdahil olacaklar"

Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var'

Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var'

Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan

Bina yapım yönetmeliğinde kurallar sil baştan

İlginizi Çekebilir

Dünya basınını onu konuştu!

Dünya basınını onu konuştu!

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

40 yıldır tekerlekli sandalyede! Profesyonel bir eskort tutup...

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.