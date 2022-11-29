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Gizemi çözülemedi! Pankartlardaki bu denklem ne anlama geliyor?

29.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de ülke genelinde uygulanan katı Covid önlemleri nedeniyle yaygın protestolar düzenlendi. Bu protestolar, iktidardaki Komünist Partiye karşı yıllardır görülen en geniş muhalefet gösterisi oldu. Buna rağmen, ülke milyonları evlerine hapseden 'sıfır Kovid' yaklaşımına bağlı kalmaya devam ederken, birçok göstericinin pankartında görülen bir denklem dikkat çekti.

Gizemi çözülemedi! Pankartlardaki bu denklem ne anlama geliyor?

Kalabalıkların arasında birçok insanın taşıdığı bir denklem içeren pankartların anlamı sosyal medyada merak konusu olmuştu. Hong Konglu aktivist Nathan Law, Twitter hesabında gizemi çözülemeyen bu denklemin bunun neyi temsil ettiğine dair bir açıklama yaptı. Law, "Tsinghua Üniversitesi'nin seçkin öğrencileri durumu Friedmann denklemiyle protesto etti. Bu denklemin ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yok ama önemli değil. Telaffuz edilişi 'İnsanları özgür bırak' ifadesine benziyor. Durumu zekice ifade etmenin muhteşem ve yaratıcı bir yolu." diye açıkladı.

BAŞKA FİKİRLER DE VARDI

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Bununla birlikte, denklemi anlayan başka insanlar da, evrenin genişlemesi veya açılmasıyla ilgili olduğundan, bunun farklı bir anlamı da olabileceğini öne sürdüler. Bu teorinin bir savunucusu Tsinghua öğrencilerinin, Friedmann Denklemi ile anlatmak istedikleri şeyin evrenin açılması ve özgürleşmesi de olabileceğini belirtti.

TASDİKLEDİLER

FILE PHOTO: China's Xi Jinping at G20 summit in Bali

Protestocuların Başkan Xi Jinping'in istifasını talep etmesinin ardından Çinli yetkililer, sıfır Covid stratejisine olan bağlılıklarını tasdiklediler. Hükümet, Xi'ye yönelik protestolar veya eleştiriler hakkında yorum yapmadı. Polisin Şangay'daki protestoculara karşı biber gazı kullanması ve başkent Pekin de dahil olmak üzere diğer şehirlerdeki gösterileri bastırmaya çalışması sonrasında kaç kişinin gözaltına alındığına dair de resmi bir açıklama yapılmadı.

FAYDASI OLDU AMA...

Çin’de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 40 bini geçti

Çin'in enfekte olan her kişiyi izole etmeyi amaçlayan sıfır Kovid stratejisi, ülkedeki vaka sayılarını ABD ve diğer büyük ülkelerden daha düşük tutmaya yardımcı oldu. Ancak bazı bölgelerdeki insanlar dört aya kadar evlerine kapanmak zorunda kaldı ve güvenilir gıda kaynaklarından yoksun olduklarını söylediler.

KABUL ETMİYORLAR

İktidar partisi geçen ay karantina ve diğer kuralları değiştirerek sıfır Kovid'deki aksamaları azaltma sözü vermişti. Ancak, enfeksiyonlardaki ani artışın şehirleri kontrolleri sıkılaştırmaya sevk etmesi ve aşırı yaptırımların halka zarar verdiğine dair şikayetleri artırmasının ardından halkın kabulü zayıflıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin covid

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