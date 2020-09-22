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Gizemli bir intihar vakası: 13 Reasons Why konusu ve oyuncuları

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Gizemli intihar vakasıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran 13 Reasons Why dizisi, Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. 13 Reasons Why, akran şiddetini ve istismarını özgün bir tonda anlatan dizilerden biri. Sırlarla dolu 13 Reasons Why'ın dünyasına girmeye hazır mısınız? İşte 13 Reasons Why konusu ve oyuncuları...

Gizemli bir intihar vakası: 13 Reasons Why konusu ve oyuncuları

İçindekiler

  • 13 Reasons Why Dizisi Konusu
  • 13 Reasons Why Dizisi Karakterleri / Oyuncuları
  • 13 Reasons Why Ne Demek?
  • 13 Reasons Why Kaç Sezon?
  • 13 Reasons Why'ın IMDb Puanı Kaç?

Kitaptan uyarlanan 13 Reasons Why konusu ve oyuncularıyla dram sevenler için vazgeçilmez bir dizi haline geldi. 13 Reasons Why Netflix yapımı olan bir gençlik draması ve gizem dizisi. Dizi, Brian Yorkey tarafından Jay Asher’ın aynı adlı kitabından Netflix için uyarlandı. Dizinin yapımcılığını Joseph Incaprera üstleniyor. Dizinin yönetici yapımcılığını da daha önce Hannah karakterini oynaması için düşünülen Selena Gomez üstleniyor. 13 Reasons Why, 4 sezon ve 49 bölümden oluşuyor. İlk 3 sezonu 13 bölümden oluşuyorken son sezonu 10 bölümden oluşuyor. Her bölümden sonra izleyiciye "Şimdi ne olacak?" sorusunu sorduran 13 Reasons Why'ın dünyasına girmeye hazır mısınız? İşte 13 Reasons Why konusu ve oyuncularına dair tüm detaylar...

13 Reasons Why Dizisi Konusu

13 Reasons Why konusu ve gerçekçi yaklaşımı ile diğer dizilerden ayrılıyor. Dizi, intihar eden bir kızın ölmeden önce onu bu noktaya getirenler için hazırladığı kasetleri işliyor. Dizinin ana karakteri Clay’in arkadaşı olan Hannah, intihar ediyor. İntihar etmeden önce de 7 tane kaset kaydediyor ve bu kasetlerin her yüzünde başka bir kayıt var. Bu kayıtların her biri onun intiharına sebep olan kişileri anlatıyor. Kasetler, sadece Hannah’nın intiharından sorumlu olan kişilerin eline ulaşıyor. Kasetlerin olduğu kutuyu alan herkes, kasetleri dinleyip bir sonraki kişiye iletmek zorunda eğer iletmezse bu kasetlerin kopyası herkese açık bir şekilde duyurlacak. Clay’in kapısına kasetlerin bırakılmasıyla ve Clay’ın kasetleri dinlemesiyle birlikle asıl macera başlıyor. Her bölümde Hannah’nın yaşadıklarına ve kasetleri dinleyen Clay’in hayatına şahitlik ediyoruz.

13 Reasons Why Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

13 Reasons Why karakterlerinin birçoğu lise çağındaki gençlerden oluşuyor. 13 Reasons Why cast ekibinde ise genelde deneyimsiz ve genç oyuncular yer alıyor. 13 Reasons Why oyuncularının çoğunun yıldızı bu dizi ile parladı. Karakterleri ve oyuncuları daha yakından tanımak için bir liste derledik.

Hannah Baker (Katherine Langford)

Hannah Baker, dizinin en önemli karakteri. Hannah, çok da sempatik olmayan okul ortamına uyum sağlamaya çalışırken çokça zorbalığa ve fiziksel şiddete uğruyor. Hannah, intihar etmeden önce intiharından sorumlu olan 13 kişiye kasetler kaydediyor ve bu kasetlerin o kişilere ulaşmasını sağlıyor. Hannah’yı dizide geçmişe geri dönüşlerde ve Clay’ın gözünden sürekli olarak görüyoruz.

13 Reasons Why Hannah’yı canlandıran Katherine Langford, oyunculuk hayali olmayan ama oyunculuğa yolu rastgele düşen bir oyuncudur. 13 Reasons Why ile yıldızı parlayan oyuncu en son yine Netflix yapımı olan Cursed adlı dizide başrol olarak yer aldı.

Clay Jensen (Dylan Minnette)

Clay Jensen, Hannah’ya ilgi duyan ve olayları gözünden gördüğümüz karakterdir. Clay oldukça sessiz, iyi kalpli ve arkadaş baskısına boyun eğmeyen biridir. Clay, Hannah’ya yapılan haksızlığa susmak istemiyor ve adaletin sağlanması gerektiğini düşünüyor ama her şey ortaya çıktığında olacaklardan korkuyor.

13 Reasons Why Clay’i canlandıran Dylan Minnette, daha öncede Saving Grace, Awake gibi yapımlarda başrol olarak yer aldı. Diğer oyuncular gibi Dylan Minnette’nin de 13 Reasons Why’daki performansıyla yıldızı parladı.

Tony Padilla (Christian Navarro)

Tony Padilla, dizinin en gizemli karakteridir. Tony, kasetleri diğer kişilere ulaştırmakla sorumludur. Eğer kasetler diğer kişiler ulaşmazsa müdahale edecektir. Tony'yi Hannah’nın ölümünden çok etkilenen Clay’e destek olurken görüyoruz.

13 Reasons Why Tony’i canlandıran Christian Navarro, 13 Reasons Why’dan önce bazı projelerde yer aldı ancak onun da diğer oyuncular gibi yıldızı bu dizideki performansıyla parladı.

Jessica Davis (Alisha Boe)

Alisha Boe, Hannah’ın okuldaki ilk arkadaşıdır. Jessica, çok güçlü bir karakter olarak görülse de kendine güveni olmayan bir karakterdir. Hannah ile olan arkadaşlıkları bir süre devam etti ama daha sonra sonlandı. Jessica, Hannah’ı psikolojik problemleriyle baş başa bırakıp gitti.

13 Reasons Why Jessica’yı canlandıran Alisha Boe, daha önce Teen Wolf gibi başarılı projelerde yer aldı ama ilk başrolünü Jessica rolüyle oynadı.

Justin Foley (Brandon Flynn)

Justin Foley, Hannah’ın ilk öpüştüğü ve ona kendini özel hissettiren karakterdir. Justin, Hannah ile öpüşmesini okulda çok abartarak anlattı ve Hannah hakkında dedikodular yayıldı. Bu olayla Hannah bunalıma girdi. Justin, Hannah’nın bunalıma girmesinden en çok sorumlu olan kişidir.

13 Reasons Why Justin’i canlandıran Brandon Flynn’ın ilk önemli dizi deneyimi 13 Reasons Why'dır.

Alex Standall (Miles Heizer)

Alex Standall, Hannah’nın kasabaya ilk geldiğinde zaman geçirdiği karakterlerden biridir ve Hannah’ın Jessica’dan sonra en yakın arkadaşıdır. Hannah’nın adını uygunsuz bir listeye yazdırmasıyla Hannah’yı psikolojik ve fiziksel bir şiddete maruz bıraktı. Hannah’nın ölümünden sorumlu olan diğer bir kişidir.

13 Reasons Why Alex’i canlandıran Miles Heizer, 13 Reasons Why’dan önce Parenthood adlı dizide yer aldı.

Tyler Down (Devin Druid)

Tyler Down, okulun fotoğrafçısıdır. Tyler, Hannah’yı takip etti ve yatak odasını gözetleyip fotoğraflarını çekti. Bu olayla Hannah’nın kendini tek güvende hissettiği yer elinden alındı. Hannah’nın bu zorbalıktan sonra psikolojisi yerle bir oldu.

13 Reasons Why Tyler’ı canlandıran Devin Druid'in daha önce yer aldığı projeler olsa da yıldızı 13 Reasons Why ile parladı.

Zach Dempsey (Ross Butler)

Zach Dempsey, Justin’in yakın arkadaşıdır. Zach Hannah'a olan aşkını arkadaşlarının onu yargılaması yüzünden çok zor belli etti. Ama Hannah, Zach'e inanmayıp onunla dalga geçtiğini düşündü. Zach de Hannah’ın intiharına sebep olan kişilerden biridir.

13 Reasons Why Zach’i canlandıran Ross Butler, 13 Reasons Why’dan önce Teen Wolf, Riverdale gibi başarılı projelerde yer aldı.

Bryce Walker (Justin Prentice)

Bryce Walker da Hannah'nın intiharına neden olan kişiler arasında yer alıyor.

13 Reasons Why Bryce’ı canlandıran Justin Prentice, 13 Reasons Why’dan önce Malibu Country dizisindeki rolüyle de biliniyor.

Ryan Shaver (Tommy Dorfman)

Ryan Shaver, Hannah’ya ait olan bir şiiri çalar ve anonim olarak yayımlar. Hannah’nın özel hayatı bir kez daha ihlal edilmiş olur ve Ryan, Hannah’nın intiharından sorumlu olanlar arasında yerini alır.

13 Reasons Why Ryan’ı canlandıran Tommy Dorfman, bu dizideki performansıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

13 Reasons Why Ne Demek?

13 Reasons Why dizisi Türkçe'ye "Ölmek İçin On Üç Sebep" olarak çevrildi.

13 Reasons Why Kaç Sezon?

13 Reasons Why 4 sezondan oluşuyor. 4. sezonu hariç her sezonu 13 bölümden oluşuyor.

13 Reasons Why'ın IMDb Puanı Kaç?

13 Reasons Why IMDb puanı 7,7.

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