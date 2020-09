Gizemli bir intihar vakası: 13 Reasons Why konusu ve oyuncuları

Kitaptan uyarlanan 13 Reasons Why konusu ve oyuncularıyla dram sevenler için vazgeçilmez bir dizi haline geldi. 13 Reasons Why Netflix yapımı olan bir gençlik draması ve gizem dizisi. Dizi, Brian Yorkey tarafından Jay Asher’ın aynı adlı kitabından Netflix için uyarlandı. Dizinin yapımcılığını Joseph Incaprera üstleniyor. Dizinin yönetici yapımcılığını da daha önce Hannah karakterini oynaması için düşünülen Selena Gomez üstleniyor. 13 Reasons Why, 4 sezon ve 49 bölümden oluşuyor. İlk 3 sezonu 13 bölümden oluşuyorken son sezonu 10 bölümden oluşuyor. Her bölümden sonra izleyiciye "Şimdi ne olacak?" sorusunu sorduran 13 Reasons Why'ın dünyasına girmeye hazır mısınız? İşte 13 Reasons Why konusu ve oyuncularına dair tüm detaylar...

13 Reasons Why Dizisi Konusu

13 Reasons Why konusu ve gerçekçi yaklaşımı ile diğer dizilerden ayrılıyor. Dizi, intihar eden bir kızın ölmeden önce onu bu noktaya getirenler için hazırladığı kasetleri işliyor. Dizinin ana karakteri Clay’in arkadaşı olan Hannah, intihar ediyor. İntihar etmeden önce de 7 tane kaset kaydediyor ve bu kasetlerin her yüzünde başka bir kayıt var. Bu kayıtların her biri onun intiharına sebep olan kişileri anlatıyor. Kasetler, sadece Hannah’nın intiharından sorumlu olan kişilerin eline ulaşıyor. Kasetlerin olduğu kutuyu alan herkes, kasetleri dinleyip bir sonraki kişiye iletmek zorunda eğer iletmezse bu kasetlerin kopyası herkese açık bir şekilde duyurlacak. Clay’in kapısına kasetlerin bırakılmasıyla ve Clay’ın kasetleri dinlemesiyle birlikle asıl macera başlıyor. Her bölümde Hannah’nın yaşadıklarına ve kasetleri dinleyen Clay’in hayatına şahitlik ediyoruz.