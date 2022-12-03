Gizemli hastalık panik yarattı! Özellikle okul çağındaki çocukları etkiliyor... Belirtileri ise çok bilindik

İngiltere ve Galler bölgesinde görülen streptokok hastalığı uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Çocuklar arasında yaygın olarak görülen hastalık toplam 6 can alırken İngiliz basınında hayatını kaybeden kişilerin dördünün kimliği gizli tutuldu. Tespit edilen vakalardan dört yaşındaki Muhammed İbrahim Ali ve Galler’de yaşayan Hannah Roap’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Roap’ın Strep A ile ölen altı çocuktan biri olduğunu doğruladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Roap’ın ailesi çocuklarının vefatının sonrasında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda hastalığın belirtilerinden söz ederek aileleri uyarmayı ihmal etmedi. Acılı aile Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Desteğiniz için herkese teşekkür ederiz. Tek dileğimiz Hanna’nın sekiz yaşındaki kız kardeşi ve en yakın arkadaşının durumunun iyi olması. Çoğunuzun ölüm sebebinin ne olduğunu merak edeceğiniz gibi yanlış bilgilendirmeyi önlemek için Hanna Strep A kapması sonucu hayatını kaybetti. Her şey aniden 24 saat içinde oldu” dedi.

5 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

Strep A, genel olarak deride ve boğazda bulunan bir bakteri olarak tanımlanıyor. Yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşabiliyor. Dört yaşından küçük çocuklarda bu hastalığın 5 kat daha öldürücü olduğu belirtilirken, antibiyotik kullanımı ve erken müdahale ile hastalığın geçme ihtimalinin de yüksek olduğu kayıtlara geçti.

İngiliz basınında yer alan haberde hastalığın belirtileri arasında boğaz ağrısı, yanaklarda kızarıklık, yüksek ateş ve kas ağrısı gösterildi. Semptomların 1 hafta sürdüğü açıklanırken yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte kızarıklık önce çıkan belirtiler arasında gösterildi. Bulaştan itibaren 2 ila 5 gün arasında semptomlar ortaya çıkabiliyor. Nadiren de dilde beyaz pamukçular görülüyor.