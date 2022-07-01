Gizli Saklı dizisinden Nehir karakterinin giydiği pembe elbiseye alternatif öneriler

Sıcak havaların gelmesi ile kadınlar, kıyafet tercihlerini yaz aylarının vazgeçilmezi olan rengârenk ve cıvıl cıvıl elbiselerden yapıyor. Özellikle bazı elbiseler var ki herkesin bir anda ilgisini çekiyor. Gizli Saklı dizinde Nehir karakterinin giydiği pembe elbise de bunlardan biri. Nehir'in giydiği elbisenin yanı sıra bu modele alternatif olan, yaz akşamlarında ferah ve rahat bir şekilde giyebilen elbiseleri sizler için araştırdık. Gelin, birbirinden şık elbise modellerini beraber inceleyelim.

1. Günlük yaşama çok uygun: A'LIN by DogaaLİN Yazlık Viskon Papatya Desenli Elbise

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A'LIN by DogaaLİN Yazlık Viskon Papatya Desenli Elbise, âdeta yaz günlerinde giymek için tasarlanıyor. Kesimi ve ferah kumaşı ile sıcak havalarda bunalmadan giyebileceğiniz ürün, papatya desenleriyle çok hoş duruyor. 4 farklı renk seçeneği bulunan elbiseyi; kırmızı, mavi, yeşil veya siyah olarak tercih edebilirsiniz. Gündelik yaşamınızda sık sık kullanabileceğiniz ürünü, yaz akşamlarında dolaşmaya çıkarken veya sıcak bir günde işe giderken rahatça kullanabilirsiniz. İster siyah veya beyaz renkli stiletto ayakkabılar ister rahat bir babet ile elbiseyi kombinleyebilirsiniz.

2. Nehir'in giydiği pembe elbise: adL Etek Ucu Volanlı Kuşaklı Elbise

Sizi Gizli Saklı dizisinde Nehir karakterinin giydiği meşhur adL Etek Ucu Volanlı Kuşaklı Elbise ile tanıştıralım. %94 polyester, %6 elastan malzemeden üretilen ürün, pembe rengi ile göz dolduruyor. Elbisenin diz üstünde biten boyu ve belindeki kemer detayı, vücudu sararak daha uzun görünmenizi sağlıyor. Hem günlük olarak hem şık akşam davetlerinde tercih edilen elbise, adL kalitesi ve dayanıklılığı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ürünü, minimal tarzda küpeler ve ince kemerli topuklu ayakkabılar ile tercih ederek şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

3. Uygun fiyatlı ferah bir tasarım: DeFacto T8057AZ Elbise

DeFacto T8057AZ Elbise, geniş renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Ferah kumaşı ile tam bir yazlık elbise olmasının yanı sıra bol tasarımı sayesinde yaz aylarında kullanıma uygun şekilde üretilir. Model, tıpkı Nehir'in elbisesinde olduğu gibi belden bağlama detayı ile göz doldurur. Mini etek detaylı ürünün geniş yuvarlak yaka kesimi, hem daha şık olmasını hem kullanıcıya rahat bir kullanım imkânı sağlar. Kırmızı, sarı, siyah, yeşil ve pembe gibi birçok farklı renk seçeneğinden istediğinizi tercih edebilirsiniz. Tek renk ve rahat yazlık elbise arayanların bu ürüne şans vermesini öneririz.

4. Volan detayı ve kalın askıları ile: adL Kemerli Kalın Askılı Volanlı elbise

Yaza damgasını vuran şık elbise modelleriyle dikkat çeken adL markası tarafından üretilen Kemerli Kalın Askılı Volanlı Mini Elbise, hem çok şık hem çok rahat bir model. Ürün; özel günlerde, günlük yaşamda ve iş hayatında rahatlıkla giyebileceğiniz detaylar bulundurmasıyla dikkat çekiyor. Elbisenin kalın askıları, retro bir görünüm sağlarken aynı zamanda şık ve sade bir tarz oluşturuyor. Gizli Saklı dizisinde Nehir'in elbisesi gibi kemeri olan model, belinizi ince gösteriyor. Ürünün aşağı doğru genişleyen pileli eteği ve dikine inen dikiş izleri göz alıcı bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor.

5. Spor görünümlü şık bir elbise: DeFacto U1967AZ Elbise

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%94 pamuk ve %6 elastandan üretilen DeFacto U1967AZ Elbise, hem rahat hem ferah bir kullanım sunuyor. Yaz mevsimi için oldukça uygun bir kumaşa ve tarza sahip olan elbisenin omuz askı detayları, klasik ve hoş bir görünüm sağlıyor. İki farklı renk seçeneği bulunan ürün, esnek pamuklu kumaşı ile nefes alan ve terletmeyen bir yapıya sahip. Yaz akşamlarında giymek için ideal ürünler arasında bulunan elbiseyi, spor kesimi sayesinde ister spor ayakkabılar ister babetler ile rahatlıkla kombin yapabilirsiniz.

6. Cıvıl cıvıl bir tasarım: Lovebox Giyim Desenli Pamuklu Krep Kumaş Kuşak Detaylı Pembe Yazlık Elbise

Yaz denilince insanın aklına cıvıl cıvıl renkler, canlı kumaşlar ve rengârenk desenler geliyor. Tam da bunların karşılığı olan Lovebox Giyim Desenli Pamuklu Krep Kumaş Kuşak Detaylı Pembe Yazlık Elbise, canlı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Uzun ve örgü detaylı kemer, elbiseye hareket kazandırıyor. Elbisenin tasarımındaki pembe ve turuncu karışımı renkler, âdeta baharı ve yazı çağrıştırıyor. İp askılı omuz detayı ise omuzları açıkta bırakarak hoş bir görünüm sunuyor. Terlik veya sandaletler ile günlük olarak giyebileceğiniz ürün, şık bir topuklu ve ayakkabı ile gece elbisesine dönüşebilir.

7. Hem şık hem kullanışlı: JDR Özel Tasarım Askılı Güpürlü Yazlık Elbise

İnce ip askıları ve bağlamalı sırt detayı ile oldukça şık ve ferah bir elbise önerisi ile karşınızdayız. JDR Özel Tasarım Askılı Güpürlü Yazlık Elbise'nin güpürlü eteği, rahat bir kullanım sunarken kat kat inen dikiş detayları ise elbiseye hareket katar. Aynı zamanda ürün, işlemeli üst kısmı ile gösterişli ve rahat bir havaya sahip. Pembe, beyaz, siyah ve pudra şeklinde 4 farklı renk seçeneği bulunan elbiseyi istediğiniz tonlarında alabilirsiniz. Sıcak havalara uyum sağlayan bu ürünün geniş ve açık sırt detayı ile dikkat çekmeye ne dersiniz?

8. Yeşili sevenlere: adL Askılı Jakar Elbise

Gizli Saklı dizisindeki Nehir'in pembe elbiseye farklı rengiyle alternatif olan sıradaki önerimiz yine adL markasına ait. adL Askılı Jakar Elbise, %65 cotton, %32 polyester, %3 elastan kullanılarak üretiliyor. Elbisenin kareli yeşil renkli kumaşı retro bir görünüm verirken, belden daraltmalı dikimi ise daha ince ve zarif görünmenize yardımcı oluyor. Sarı, yeşil ve kahverengi şeklinde üç farklı renk seçeneği bulunan ürün; bu yazın modası retro tarzına oldukça uygun. Ürünün kalın askı detayları, hem şık hem sade bir görünüm vermesinin yanı sıra uzun ömürlü ve sağlam bir kullanım sunuyor.

9. Hem şık hem iddialı: DIDK Kadın Kolsuz Mini Elbise

Sırtı fermuarlı olan DIDK Kadın Kolsuz Mini Elbise, sadeliği ve şıklığı gözler önüne seriyor. Çekici tarza ve kaliteli tasarıma sahip mini elbise, hem özel günlerde hem plajda giyilebiliyor. Ürünün yumuşak ve nefes alan kumaşı, sıcak yaz günlerinde ferah ve rahat bir his bırakıyor. Esnek kumaşı ve spagetti askılı tasarımı ise şık bir şekilde görünmenizi sağlıyor. Ürünün siyah, kırımızı, bordo ve lacivert olarak 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Elbisenin tek renk olarak üretilmesi ve V yaka şeklinde tasarlanması, size yaz aylarında klasik bir tarz sunuyor.

10. Mavinin ferah etkisi: Bulem Karpuz Kol Yazlık Elbise

Karpuz kol detayı ve uzun diz altına inen etek boyu ile şık görünüme sahip olan Bulem Karpuz Kol Yazlık Elbise'nin dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Karpuz kol tasarımı ile birleşen yaka detayı sayesinde ürün, boyun bölgesini açık bırakıyor. Aynı zamanda belden genişleyerek aşağı inen modelin etek boyu, daha ince görünmenizi sağlıyor. Kolye ve takı takmaya uygun tasarlanan elbise ile çok şık kombinler yapmak mümkün oluyor. İşe giderken veya günlük hayatta rahatlıkla giyebileceğiniz ürünü, hasır görünümlü kemer ile tercih edebilirsiniz.