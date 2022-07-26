Gizli servis ajanı ifşa oldu! Güzelliği ele verdi: Birkaç ay öncesinde İstanbul'daydı

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün bir çalışanı ile Rus pilotlardan birinin arasındaki yazılı ve sesli mesajların ele geçirildiğinin iddia edilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kremlin, Rus pilotlarının kaçması ya da savaş uçaklarını Ukrayna’ya götürmesi için İngiltere ve Ukrayna istihbaratının gizli bir planı devreye soktuğunu iddia etti. Bu planın odak noktasında ise Rus bir pilotun güzelliğiyle dikkat çeken sevgilisi Maria yer aldı. Pilotun sevgilisinin gizli görev için tutulan bir kiralık kız arkadaş olduğu öne sürüldü.

“SADECE 5 DAKİKAMI ALDI”

İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat için çalışan Bulgar gazeteci Christo Grozev'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda pilot ve sevgilisinin uyumsuzluğunun dakikalar içinde anlaşılabileceğini öne sürdü. Rus askerlerinin Ukrayna’dan kaçışını anlatan bir belgesel için bölgede araştırma yaptığını dile getiren Grozev, “Rus pilotun sevgilisinin kendisi için fazla güzel olduğunu ve onun Rusya Federal Güvenlik Servisi ile bağlantılı olduğunu anlamam sadece 5 dakikamı aldı. Ukraynalılar da bunu gördü” dedi.

OPERASYON ZANNEDİLENDEN DAHA KARMAŞIK

Kurulan plana göre Ukrayna anlaşan Rus pilotlar kaçışlarını doğrulamak için yetkililerle iletişime giriyordu. Fotoğraf ve videolarla kaçış anlarını belgeleyen Rus pilotlar, Rusya’nın karşı hamlesi dahilinde yanlış bilgiler vermeye başladı. Ukrayna ise kendisine yanlış bilgiler verildiğini fark ettiğinde ise Rus pilotlara yanlış koordinatlar göndermeye başladı.

Gazeteci Grozev, Rusya ve Ukrayna arasındaki karmaşık operasyon ağında iki tarafında ataklar yaptığını belirterek, “Her iki taraf da diğerinden maksimum bilgi almaya çalışırken, onları maksimum dezenformasyonla beslemeye başladı. Sonunda FSB Ukraynalıları kandıramadıklarını anladı ve Ukraynalılar da artık Rus pilotları alamayacaklarını anladı ve operasyon sona erdi." dedi.

KİRALIK SEVGİLİ BİLGİLERİ RUSYA’YA VERMİŞ

Operasyonun merkezinde yer alan Maria isimli pilotun sevgilisinin kiralık bir sevgili olduğunu belirten Grozev, “Pilot, kız arkadaşının geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi görünüyordu. Kız arkadaşı ise erkek arkadaşı kaçmak için Ukrayna ile görüşmelere devam ederken ondan aldığı bilgileri FSB'ye aktarıyordu" diye konuştu.

Rus savaş pilotu Maria isimli sevgilisinin geçmişine dair herhangi bir detay bilmezken genç kadının birkaç ay önce İstanbul'da olduğu ve bir yıl öncesinde Barselona’ya seyahat ettiği ortaya çıktı.



