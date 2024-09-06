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    4. Gizlice tabutun yanına kadar girerek cenazeyi çaldı! 'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması yaptı... Anbean güvenlik kamerasında

    Gizlice tabutun yanına kadar girerek cenazeyi çaldı! 'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması yaptı... Anbean güvenlik kamerasında

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 15:12
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde 47 yaşındaki Patricia Sierra isimli bir kadın cenaze işlemlerinin yapıldığı bir kuruma gizlice girdi. Camı kırarak içeri giren kadın tabutun yanına kadar gitti ve içindeki cenazeyi çaldı. Cansız bedeni kaldırımın ortasında bırakan kadın olayın güvenlik kamerasına yansıma üzerine tutuklandı. Sierra kendisini 'Sarhoştum hatırlamıyorum' diyerek savundu.

    Gizlice tabutun yanına kadar girerek cenazeyi çaldı! 'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması yaptı... Anbean güvenlik kamerasında

    MYNET|DIŞ HABERLER Las Vegas Metropolitan bölgesinde 47 yaşındaki Patricia Sierra isimli bir kadın cenaze işlemlerinin yapıldığı bir kuruma girerek tabutun içinde yatan cesedi çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının ön kapının camını kırarak içeri girdiği ve tabuta doğru gizlice yürüdüğü görüldü.

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    Tabutun içinden çıkarttığı cesedi yerde sürükleyen kadın kurumun biraz ilerisinde kaldırıma terk etti.

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    USA TODAY'in elde ettiği tutuklama raporunda genç kadının insan kalıntılarının çıkarılması, taşınması ve dağıtılmasıyla ve hırsızlıkla suçlandığı belirtildi.

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