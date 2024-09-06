Gizlice tabutun yanına kadar girerek cenazeyi çaldı! 'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması yaptı... Anbean güvenlik kamerasında

MYNET|DIŞ HABERLER Las Vegas Metropolitan bölgesinde 47 yaşındaki Patricia Sierra isimli bir kadın cenaze işlemlerinin yapıldığı bir kuruma girerek tabutun içinde yatan cesedi çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının ön kapının camını kırarak içeri girdiği ve tabuta doğru gizlice yürüdüğü görüldü.

Tabutun içinden çıkarttığı cesedi yerde sürükleyen kadın kurumun biraz ilerisinde kaldırıma terk etti.

USA TODAY'in elde ettiği tutuklama raporunda genç kadının insan kalıntılarının çıkarılması, taşınması ve dağıtılmasıyla ve hırsızlıkla suçlandığı belirtildi.