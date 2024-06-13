Gladyatör 2 setinden ilk kareler geldi! Sosyal medyada çok konuşuldu

2000 yılı yapımı Oscar ödüllü Gladyatör filminin devamı niteliğindeki Gladyatör 2 için hareketli günler başladı. Çekimlerinin İngiltere'de devam ettiği ifade edilen filmin setinden ilk kareler Daily Mail'de ortaya çıktı. Başroldeki Paul Mescal'ın canlandırdığı Lucius karakterinin ortaya çıkışı hayranlarını heyecanlandırdı.
Serinin ilk filminde Spencer Treat Clark'ın canlandırdığı Lucius karakterinin yetişkin hali Gladyatör 2 filminde sevenlerinin karşısına Paul Mescal dokunuşuyla çıkacak. Oyuncu kadrosunda Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın da yer aldığı filmden paylaşılan ilk kareler sosyal medyada çok konuşuldu.