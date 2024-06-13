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    4. Gladyatör 2 setinden ilk kareler geldi! Sosyal medyada çok konuşuldu

    Gladyatör 2 setinden ilk kareler geldi! Sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.06.2024 16:00
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    Başrolünde Russell Crowe'un yer aldığı Ridley Scott imzalı Oscar ödüllü Gladyatör filminin devamı niteliğindeki Gladyatör 2 filminin çekimleri İngiltere'nin Sussex bölgesinde devam ediyor. Serinin merakla beklenen ikinci halkasının setinden kareler geldi. Gladyatör 2 filmin başrol oyuncusu Paul Mescal'in yer aldığı fotoğraflar hayranlarını heyecanlandırdı.

    Gladyatör 2 setinden ilk kareler geldi! Sosyal medyada çok konuşuldu

    2000 yılı yapımı Oscar ödüllü Gladyatör filminin devamı niteliğindeki Gladyatör 2 için hareketli günler başladı. Çekimlerinin İngiltere'de devam ettiği ifade edilen filmin setinden ilk kareler Daily Mail'de ortaya çıktı. Başroldeki Paul Mescal'ın canlandırdığı Lucius karakterinin ortaya çıkışı hayranlarını heyecanlandırdı.

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    Serinin ilk filminde Spencer Treat Clark'ın canlandırdığı Lucius karakterinin yetişkin hali Gladyatör 2 filminde sevenlerinin karşısına Paul Mescal dokunuşuyla çıkacak. Oyuncu kadrosunda Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın da yer aldığı filmden paylaşılan ilk kareler sosyal medyada çok konuşuldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    gladyatör
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