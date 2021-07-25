Gladyatör filminin oyuncusu Michael Holmes Mitchell Fethiye’de otel odasında ölü bulundu

Gladyatör, Cesur Yürek ve Çanakkale Savaşı’nın bilinmeyen hikayelerini anlatan “Mendilim Kekik Kokuyor” gibi yapımlarda rol alan aktör Michael Holmes Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir otelde konaklayan Mitchell'den uzun süre haber alamayan otel görevlileri odaya girdi.

Mitchell'i hareketsiz gören çalışanların, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Mitchell'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlk incelemeye göre, Mitchell'in düşerek kafasını çarptığı ve öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

AYLAN BEBEĞİ ANLATAN FİLMDE ROL ALDI

Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin hikayesini anlatan filmde rol almıştı.

