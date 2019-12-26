"Gladyatörler Şehri"nden çekiç sesleri yükseliyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde bakırcılık yapan Mehmet Çetiner, unutulmaya yüz tutan baba mesleğini eşiyle ayakta tutmaya çalışıyor.

Çetiner, bakırcılığı 7 yaşındayken babasının yanında öğrendi. Kavaklıdere'de mesleğini icra eden Çetiner, yarım asırdan fazla zamandır yaptığı bakırcılığı, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün teşvikiyle, antik kentteki tarihi binada sürdürmeye başladı.

Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kentte bulunan 5 metrekarelik tarihi binada, ilerleyen yaşına rağmen eşiyle her gün bakır dövme ve işlemesi yapan Çetiner, işine ilk günkü gibi tutkuyla sarılıyor. Çetiner, dükkanında bakırdan cezve, tencere, şekerlik, ibrik ve su tası gibi ürünler yaparak satışa sunuyor.

Mehmet Çetiner, AA muhabirine, yeni ustaların yetişmemesi nedeniyle unutulmaya yüz tutan mesleği 3 bin yıllık antik kentte canlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Çetiner, "Bakır işlemeciliğini antik kentte yapmak bana huzur ve mutluluk veriyor. Mesleğime saygımdan ve mesleğin bilinmesi için çaba gösteriyorum. Bakırcılığın devamına katkı sunmak için de Muğla Açık Cezaevi'nde usta öğreticilik yaparak yeni ustalar yetiştiriyorum." dedi.