Göğsünün altına da yaptırmıştı! Yeni dövmesini tanga giyip gösterdi

Geçtiğimiz aylarda telefon numarası ve özel fotolarının bir zamanlar kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı açıklayan Lottie Moss sosyal medyaya bir döndü pir döndü.

Bir süre uyuşturucu tedavisi de alan Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss yine iddialı pozuyla gündemde.

LOTTİE MOSS DÖVME İÇİN SOYUNDU

Pek çok dövmesi olan model Moss dövmelerine bir yenisini ekledi. Tanga giyip yeni dövmesi için poz veren Lottie Moss paylaşımına ise "Şimdiye kadarki en şirin serseri damgasını aldım" yazdı.



Dövmeyi göstermek için soyunan güzel isim yine olay oldu.

Moss'un kalçasında, göğüs altında ve daha pek çok yerinde dövmesi bulunuyor.

