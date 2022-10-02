MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Göğsünün altına da yaptırmıştı! Yeni dövmesini tanga giyip gösterdi

Göğsünün altına da yaptırmıştı! Yeni dövmesini tanga giyip gösterdi

02.10.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz süper model Kate Moss'un kendi gibi model kız kardeşi Lottie Moss ablasından farklı olarak erotik paylaşımlarıyla tanınıyor. Onlyfans'a girerek ünlenen Moss dövmelerine bir yenisini ekledi. Lottie Moss'un dövmesini göstermek için soyunması olay oldu.

Göğsünün altına da yaptırmıştı! Yeni dövmesini tanga giyip gösterdi

Geçtiğimiz aylarda telefon numarası ve özel fotolarının bir zamanlar kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı açıklayan Lottie Moss sosyal medyaya bir döndü pir döndü.

Bir süre uyuşturucu tedavisi de alan Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss yine iddialı pozuyla gündemde.

lottie

LOTTİE MOSS DÖVME İÇİN SOYUNDU

Pek çok dövmesi olan model Moss dövmelerine bir yenisini ekledi. Tanga giyip yeni dövmesi için poz veren Lottie Moss paylaşımına ise "Şimdiye kadarki en şirin serseri damgasını aldım" yazdı.

Ekran Alıntısı
Dövmeyi göstermek için soyunan güzel isim yine olay oldu.

Moss'un kalçasında, göğüs altında ve daha pek çok yerinde dövmesi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denize çıplak girmiş! Bomba Survivor itirafıDenize çıplak girmiş! Bomba Survivor itirafı
Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çektiKendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çekti
"Meme yerim yokmuş" deyince olay oldu! Berfu Yenenler'den yanıt gecikmedi"Meme yerim yokmuş" deyince olay oldu! Berfu Yenenler'den yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Lottie Moss Model ele turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Türkiye şehidine ağlıyor! Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyetini açıkladığı görüntüler milyonları hüzne boğdu: ‘Bir kız çocuğu…’

SON DAKİKA | Türkiye şehidine ağlıyor! Şehit Yusuf Ataş’ın vasiyetini açıkladığı görüntüler milyonları hüzne boğdu: ‘Bir kız çocuğu…’

Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Sosyal medyadan art arda paylaşımlar geldi

Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Sosyal medyadan art arda paylaşımlar geldi

Rusya'ya büyük şok! Resmen duyurdular... 'En kötü askeri yenilgilerinden biri'

Rusya'ya büyük şok! Resmen duyurdular... 'En kötü askeri yenilgilerinden biri'

'Bizimle konumunu paylaş!' Kerem Aktürkoğlu'na tepki...

'Bizimle konumunu paylaş!' Kerem Aktürkoğlu'na tepki...

Mersin'deki hain saldırıda yeni detaylar! Türkiye'ye gelişte kullanmışlar... Parçaları ele geçirildi, rotası belirlendi

Mersin'deki hain saldırıda yeni detaylar! Türkiye'ye gelişte kullanmışlar... Parçaları ele geçirildi, rotası belirlendi

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.