MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Göğüs yaptırmıştı! Sutyensiz paylaşımı tepki çekti: Mika Can'dan 'edepsiz' cevabı

Göğüs yaptırmıştı! Sutyensiz paylaşımı tepki çekti: Mika Can'dan 'edepsiz' cevabı

26.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok videolarıyla tanınan fenomen Mika Raun, önce yaptırdığı estetiklerle değişti ardından cinsiyet geçiş operasyonu geçirerek bambaşka birine dönüştü. Göğüslerini de yaptıran fenomen Mika Raun son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımlarla gündem oldu! Sutyensiz kıyafeti ve erkek arkadaşının yanındaki rahat tavırlarıyla tepki çeken Mika Can, gelen eleştirilere yanıt verdi.

Göğüs yaptırmıştı! Sutyensiz paylaşımı tepki çekti: Mika Can'dan 'edepsiz' cevabı

Tiktok fenomeni Mika Raun, yaptırdığı estetikler nedeniyle adeta bambaşka birine dönüştü. Yaptırdığı estetik müdahaleler ile gündemde olan Raun aylık 50 bin TL alışverişe harcadığını itiraf ederek gündeme gelmişti. Mika Raun geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak sevgilisinin kendisine şiir okuduğu anları paylaşan Mika Raun'un koltukta uzanırken verdiği pozla tepki çekti.

11307_4

Ardından son dönemde pek çok ünlü ismin giydiği tek düğmeli hırkayı giyerek fyeni yaptırdığı göğüslerini gözler önüne sere Mika Raun, gelen 'edepsiz' tepkilerine cevap verdi.

11307_5

Hırkayı birçok fenomenin giydiğini belirten Mika Raun gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Bunu ilk giyen ben değilim, benden önce 5 bin kişi giydi. Bunu giydim edepsiz oldum."dedi.

"Sevgilin kızmıyor mu?" sorularına yanıt veren fenomen, "O benim sevgilim sahibim değil" diyen Mika, takipçilerine sitem ederek, 'kadın fenomenlere hak vermeye başladım' dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26. evlilik yıl dönümünü kutladı! Notu dikkat çekti 26. evlilik yıl dönümünü kutladı! Notu dikkat çekti
Kasığına kadar yırtmaç! İç çamaşırının görünmesini umursamadıKasığına kadar yırtmaç! İç çamaşırının görünmesini umursamadı
Survivor Aleyna süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"Survivor Aleyna süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılıklar! 2 oyuncu veda etti

İlginizi Çekebilir

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Soluğu hastanede aldı! Cinsel organı ters dönünce...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.