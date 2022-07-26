Göğüs yaptırmıştı! Sutyensiz paylaşımı tepki çekti: Mika Can'dan 'edepsiz' cevabı

Tiktok fenomeni Mika Raun, yaptırdığı estetikler nedeniyle adeta bambaşka birine dönüştü. Yaptırdığı estetik müdahaleler ile gündemde olan Raun aylık 50 bin TL alışverişe harcadığını itiraf ederek gündeme gelmişti. Mika Raun geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak sevgilisinin kendisine şiir okuduğu anları paylaşan Mika Raun'un koltukta uzanırken verdiği pozla tepki çekti.

Ardından son dönemde pek çok ünlü ismin giydiği tek düğmeli hırkayı giyerek fyeni yaptırdığı göğüslerini gözler önüne sere Mika Raun, gelen 'edepsiz' tepkilerine cevap verdi.

Hırkayı birçok fenomenin giydiğini belirten Mika Raun gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Bunu ilk giyen ben değilim, benden önce 5 bin kişi giydi. Bunu giydim edepsiz oldum."dedi.

"Sevgilin kızmıyor mu?" sorularına yanıt veren fenomen, "O benim sevgilim sahibim değil" diyen Mika, takipçilerine sitem ederek, 'kadın fenomenlere hak vermeye başladım' dedi.



