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Göğüslerini küçültmek için bıçak altına yattı! “Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

27.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan Janel Nelson isimli bir TikTok kullanıcısı, büyük göğüslerinin migren, vücudunda kızarıklık, sırt ağrısı ve kötü duruşa neden olduğunu söyleyerek estetik ameliyat olmaya karar verdi. TikTok’tan yaşadığı süreci anlatan Nelson, 28 saat süren meme küçültme ameliyatının sonrasında feminenliğini kaybettiğine yönelik olumsuz yorumlar aldığını dile getirdi.

Göğüslerini küçültmek için bıçak altına yattı! “Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

20 yaşındaki Janel Nelson, vücudunun orta yaşlarını geçen bir yetişkine benzediğini ve kendisinin bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek estetik operasyon yaptırdı. Göğüs ölçülerinin büyüklüğü nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Nelson, “Sıklıkla kilo alıp veriyordum. Göğüslerim sarkık, gergin ve sönüktü” dedi. TikTok’ta vücudunun öncesi ve sonrası videolarını paylaşarak milyonlarca izlenmeye ulaşan Nelson, kadınlara ilham olmak istediğini belirtti.

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“ŞİMDİ DAHA ÇOK SEVİYORUM”

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Vücudunu her zaman sevdiğini ancak estetik operasyondan sonra yeni görüntüsünün onu daha mutlu ettiğini dile getiren Nelson, “Kendimi yepyeni bir insan gibi hissediyorum. Sırt ağrımı, migrenimi ve kızarıklıklarımı kaybettim. Şimdi daha çok seviyorum ve özgüvenim arttı” diye konuştu.

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TikTok’ta yaptığı paylaşımların sonrasında özellikle erkek kullanıcıların kendisine olumsuz yorumlar yaptığını belirten Nelson, “Yapılan kötü yorumları görmek benim için sürpriz olmadı. Kendimde hissettiğim farklılıkları biliyorum. Sonuçlardan çok memnunum ve benim için önemli olan tek şey bu” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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