Gökçe Bahadır ve eşi doğayla iç içe bir kulübede tatil yapıyordu! "Bazen evi bulamıyoruz"

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy lüks tatil yerine doğayla iç içe bir kulübede organik tarımın da olduğu bir arsada tatil yapıyor. Kendi yetiştirdikleri biberleri toplayıp organik beslenen çift, köylülerin de ilgisini çekmişti.

"Eşimle turneye çıkıyorum" diyen Gökçe Bahadır’a gözlerden uzak tatil yaptıkları evlerinin çok konuşulduğu soruldu.

Magazin D'ye konuşan güzel oyuncu, konu hakkında açıklamada bulundu.

"ORGANİK TATİL SEVİYORUZ"

Gökçe Bahadır açıklamasında, "Bazen biz bile bulamıyoruz. Biz doğayla iç içe olmayı seviyoruz. Organik tatil meselesini çok seviyoruz. Her türlü tatil deneyimini seviyoruz. 'Çok uzakta olalım, kimse bizi görmesin' diye bir mesele değil. Tamamen kuş sesleriyle uyanıp, dalından bir şey koparıp, yemek... İstanbul’da yapamadığımız ne varsa onları yapmak..." dedi.

Emir Ersoy ise evleriyle alakalı, "Arkadaşımınız yeri, denk geldi" şeklinde konuştu.

