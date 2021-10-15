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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barışacak mı? Eski eşten hayranlarını heyecanlandıran sözler...

15.10.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile yaşadığı evlilikle adından söz ettiren eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, Armağan Çağlayan'a anlattıkları, magazin gündemine bomba gibi düştü. Gökhan Çıra'nın özel hayatına ve kariyerine dair yaptığı itiraflar sonrası, ''Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barışacak mı?'' ve ''Gökhan Çıra kimdir?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barışacak mı? Eski eşten hayranlarını heyecanlandıran sözler...

Geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci ile olan olaylı evliliğini bitiren Gökhan Çıra, Armağan Çağlayan'a hiç bilinmeyenlerini anlattı. Gökhan Çıra'nın, futbol kariyerinin sonlanma süreciyle ilgili anlattıkları, duyanları şaşkına çevirdi.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BARIŞACAK MI?

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile ortak olan işleri nedeniyle hala görüşüyor. Gökhan Çıra'nın eski eşi Selin Ciğerci ile ilgili söylediği sözler ise duyanları şaşırttı. İşte Gökhan Çıra'nın o sözleri:

Ayrılık yeni olduğu için aynı iş yerinde çalışmak zor değil. Ama ilerleyen zamanlarda zor olabilir, onun hayatına biri girebilir, benim hayatıma biri girebilir. Benim hayatıma giren birinin Selin'i istememe şansı yok gerçi. İşimin Selin'le birlikte olduğunu bildiği için buna saygı duymak zorunda. Biri girmeye de bilir hayatıma bu arada, Selin ile barışabiliriz...

''BANA ÇOK BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPTILAR''

Benim hayalim futbolcu olmaktı. Eşimden dolayı beni tercih yapmak zorunda bıraktılar. 'Selin'den ayrılırsan devam edebilirsin' dediler. Ben de, 'beni eşimden dolayı istemiyorsanız, futbolu bırakırım' dedim. O gün dutbolu bıraktım. çok büyük saygısızlık yaptılar.

''SEVEREK BOŞANDIK''

Futbol oynarken 18 yaşımdayken Selin ile tanıştım. Ondan sonra hiç ayrılmadık. Bütün çocukluğum eski eşimle olabilir. Sonra boşandık ama biz severek boşandık. Sürekli işte, evde, tatilde, her yerde beraberdik. İşin içine aşırı kıskançlık da girince, birbirimizi kırmadan dostça ayrıldık.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta doğdu. Futbol kariyerinin başlarında; Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör olarak forma terletti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barışacak mı? Eski eşten hayranlarını heyecanlandıran sözler...

2015/2016 sezonlarında, Galatasaray'ın U19 takımına 25 bin euro bedelle transfer oldu. Ardından Beylerbeyi'ne geçti. 2017/2018 sezonunda Diyarbakırspor'da yer aldı. 2019 tarihinde nikah masasına oturduğu sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci nedeniyle, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu.


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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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