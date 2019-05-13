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Gökhan Özoğuz: Biz parti çığırtkanlığı yapmayız

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar almasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 'Her şey çok güzel olacak' paylaşımı yaptığı için sosyal medyadan tepki alan Athena grubunun solisti Özoğuz, eleştirilere yanıt verdi.

Gökhan Özoğuz: Biz parti çığırtkanlığı yapmayız

Athena grubunun kurucusu ve solisti Gökhan Özoğuz, 'Her şey çok güzel olacak' paylaşımının ardından aldığı tepkilere yanıt verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey güzel olacak" isimli şarkılarını 2000 yılında yazdıklarını söyleyen Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuk bu söz ile Ekrem Bey'e destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağızdan söyleriz. Biz parti çığırtkanlığı yapmayız. Her dönem her şeyin güzel olmasını isteriz."

Gökhan Özoğuz, "Her şey güzel olacak" şarkısının yüzlerce kişiyle birlikte söylendiği konser anını paylaşarak Ekrem İmamoğlu'na destek vermişti. Özoğuz, konserdeki anları Instagram hesabından "Bu gece güneş vardı gökyüzünde" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Diğer yandan Özoğuz, geçtiğimiz günelrde İmamoğlu ile ilgili, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" sözleriyle tepki toplamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ysk seçim Athena Gökhan Özoğuz Ekrem İmamoğlu

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