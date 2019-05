Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde konser sırasında şarkı söyledikleri bi anı paylaşan Gökhan Özoğuz'a tepki yağmıştı.

Athena grubu konserde "Her şey güzel olacak" şarkısını hep bir ağızdan söylemiş ve Özoğuz bu paylaşımına "Bu Gece Güneş vardı gökyüzünde" yorumunu yapmıştı.

Türkiye'deki siyasi gündeme yorum yapmasıyla sık sık konuşulan Özoğuz gelen yanıtlara cevap vermek sorunda kaldı.

Özoğuz açıklamasında "'Her şey güzel olacak' 2000 senesinde yazdığımız bir şarkıydı! Bir çocut bu söz ile Ekrem beye destek olmasından sonra mottoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağızdan söyleriz. BİZ PARTİ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMAYIZ. Her dönem Her şeyin Güzel olmasını isteriz." dedi.