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Gökhan Özoğuz'dan "Her şey güzel olacak" açıklaması

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'na yaptığı destekle gündeme geliyor. Özoğuz'dan gelen eleştiriler üzerine "her şey güzel olacak" düzeltmesi geldi.

Gökhan Özoğuz'dan "Her şey güzel olacak" açıklaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde konser sırasında şarkı söyledikleri bi anı paylaşan Gökhan Özoğuz'a tepki yağmıştı.

Athena grubu konserde "Her şey güzel olacak" şarkısını hep bir ağızdan söylemiş ve Özoğuz bu paylaşımına "Bu Gece Güneş vardı gökyüzünde" yorumunu yapmıştı.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı olay oldu! Gökhan Özoğuz'un paylaşımı olay oldu!

Türkiye'deki siyasi gündeme yorum yapmasıyla sık sık konuşulan Özoğuz gelen yanıtlara cevap vermek sorunda kaldı.

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Özoğuz açıklamasında "'Her şey güzel olacak' 2000 senesinde yazdığımız bir şarkıydı! Bir çocut bu söz ile Ekrem beye destek olmasından sonra mottoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağızdan söyleriz. BİZ PARTİ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMAYIZ. Her dönem Her şeyin Güzel olmasını isteriz." dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kIVIRMAYIN OĞLUM DİK DURUN.eLEŞTİRENDEN ÇOK DESTEK ALDINIZ..sÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURUN ÇÜNKÜ OSÖZÜN HİÇBİR YANLIŞ YERİ YOK
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