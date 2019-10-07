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Göksel'in Karadeniz turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, başarılarla dolu müzik yolculuğunda, milyonların sevgisini kazanan eserlerine bir yenisini eklediği “Hiç Yok” un gördüğü ilginin ardından arka arkaya konserler vermeye devam ediyor.

Göksel'in Karadeniz turu

Trabzon ve Giresun’da verdiği iki konserlerle sevenleriyle buluşan Göksel dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuarı ile seyircisine unutulmaz anlar yaşattı.

Göksel Konser Fotoları (1)

Gündüzleri Karadeniz kıyılarında geçirdiği keyifli dakikaları sosyal medyasında paylaşan Göksel binlerce beğeni aldı…

Göksel Konser Fotoları (4)

Göksel, Trabzon ve Giresun kıyılarında depoladığı enerjinin ardından 23 Ekim Çarşamba gecesi dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde vereceği konserinde yapacağı show’un hazırlıklarına başladı.

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göksel karadeniz turu

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