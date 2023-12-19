Golf fenomeni Paige Spiranac yeni yıl coşkusunu sosyal medya hesabına taşıdı! Cesur 'Noel Anne' kostümü olay yarattı

Golf kariyerine ara verdikten sonra sosyal medyadan yapığı paylaşımları sayesinden adından söz ettirmeye devam eden Paige Spiranac profesyonel golf kariyerine uzak kalsa da eski günlerine de göz kırpmayı ihmal etmiyor. Fenomen isim golf oynadığı anları ve golf taktiklerini paylaştığı sosyal medya hesabından cesur pozlarını da ihmal etmiyor. Fenomen isim son olarak Instagram hesabına yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımından Spiranac hayranlarının karşısına Noel Anne kostümüyle çıktı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.