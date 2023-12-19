Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan bikini izlerini göstermek istedi! Bluzunu yukarı kaldırıp şortunu aşağıya indirdi

    Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan bikini izlerini göstermek istedi! Bluzunu yukarı kaldırıp şortunu aşağıya indirdi

    19.12.2023 10:27 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen isim Claudia Tihan, 1.3 milyonu aşkın takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaştı. Bikini izlerini göstermek isteyen fenomen isim bluzunu yukarı doğru kaldırırken şortunu da aşağıya indirdi. Fenomen ismin pozu sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan bikini izlerini göstermek istedi! Bluzunu yukarı kaldırıp şortunu aşağıya indirdi

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının ilgisini çekmeyi başaran Claudia Tihan son paylaşımıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim beyaz bir duvarın önüne geçerek verdiği pozda bikini izlerini gösterdi. Tihan'ın gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde fenomen isim Instagram'ın limitlerini zorlamayı tercih etti. Tihan'ın gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları fenomen ismin güzelliğini övdü.

    İlginizi Çekebilir

    Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

    Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

     Altı kadınla aynı anda evli! Bekaret itirafı çok konuşuldu

    Altı kadınla aynı anda evli! Bekaret itirafı çok konuşuldu

     Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

    Marketin ortasında frikik verdi! Kendisini izleyen adamı ifşaladı

     Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

    Gözaltına alınması durdurmadı! Seksi pozlardan sonra olay dans

     İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor

    İç çamaşırlı pozlarıyla devam! Kimse onu durduramıyor


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Alaattin Çakıcı'yi gören küçük çocuk: “Tabancan var mı?”Alaattin Çakıcı'yi gören küçük çocuk: “Tabancan var mı?”
    Fagradalsfjall fena patladıFagradalsfjall fena patladı
    Dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi! "Hiçbir şey giymemiş mi?"Dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi! "Hiçbir şey giymemiş mi?"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Instagram fenomen
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

    Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

    Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

    Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    Sonunda bu da oldu! 'Tık' uğruna sosyal medyadan paylaştılar

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

    Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

    Dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi! "Hiçbir şey giymemiş mi?"

    Dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi! "Hiçbir şey giymemiş mi?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

    Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

    Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    "İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.