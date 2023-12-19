Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan bikini izlerini göstermek istedi! Bluzunu yukarı kaldırıp şortunu aşağıya indirdi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının ilgisini çekmeyi başaran Claudia Tihan son paylaşımıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim beyaz bir duvarın önüne geçerek verdiği pozda bikini izlerini gösterdi. Tihan'ın gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde fenomen isim Instagram'ın limitlerini zorlamayı tercih etti. Tihan'ın gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları fenomen ismin güzelliğini övdü.







