Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, evde talihsiz bir kaza geçirdi. Üzerine burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu döken 34 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren Vuslateri, bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Instagram hesabından son sağlık durumu ile ilgili takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi; “Az kaldı… Yarın bir operasyon daha… Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım.

"SAĞLIK PERSONELLERİNE HAYRAN KALDIM"

“Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde ‘Geçecek, başaracaksın’ diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum.”

