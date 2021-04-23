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Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

23.04.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan ve evinde tedavi gören Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastanelik olmuştu. Oyuncu, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi.

Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, evde talihsiz bir kaza geçirdi. Üzerine burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu döken 34 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren Vuslateri, bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Instagram hesabından son sağlık durumu ile ilgili takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi; “Az kaldı… Yarın bir operasyon daha… Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım.

"SAĞLIK PERSONELLERİNE HAYRAN KALDIM"

“Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde ‘Geçecek, başaracaksın’ diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gonca Vuslateri
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