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Gonca Vuslateri, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

11.08.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçilerine sunan Gonca Vuslateri, şimdi ise derin dekolteli elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Gonca Vuslateri, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs olan oyuncu ve şarkıcı Gonca Vuslateri, ardından talihsiz bir kaza geçirerek üzerine kaynar su dökmüştü. Uzun süre hastanede tedavi gören Vuslateri, kötü günleri geride bıraktı.

Ünlü oyuncu kış sezonunda vizyona girecek olan Allah Yazdıysa Bozsun isimli filmin çekimlerini de tamamladı.

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Sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yapan Gonca Vuslateri, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

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Gonca Vuslateri’nin bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Gonca Vuslateri Instagram
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