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Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

09.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihangir'de görüntülenen Gonca Vuslateri katıldığı bir düğündeki kıyafetiyle gündeme gelmişti. Vuslateri bu konuda fikri sorulunca "Bir hafta boyunca benim törende giydiğim kıyafeti ve göğüslerimi konuştunuz" diyerek sitem etti. İşte detaylar...

Gonca Vuslateri sitem etti: Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir nikahta iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncu Gonca Vuslateri Cihangir'de ailesiyle görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; ailesiyle vakit geçiren Gonca Vuslateri, yanına gelen müzisyenlere 300 TL bahşiş verdi.

Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yakın dostunun nikahında giydiği göğüs dekolteli kıyafeti yorumlara dair de açıklama yaptı.

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GONCA VUSLATERİ'DEN SİLİKON İTİRAFI!

Vuslateri açıklamasında "Memleketin bütün derdi bitti, bir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu. İnşallah insanlara moral olmuşumdur" dedi.

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Güzel oyuncu, göğüslerine şimdilik silikon yaptırmadığını ancak ileride yaptırabileceğini de konuşmasında dile getirdi.

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Gonca Vuslateri
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