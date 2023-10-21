Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı 110. bölümde neler olacak? 21 Ekim 2023 TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı 110. yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Bu hafta milli yas nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayınca Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar..
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 110. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Roket yatırımı için TVR Havacılık'a heyet gelecektir. Amcaoğulları her şeyin hazır olduğunu zannederken roketin olmadığını fark eder. Amcaoğulları roketi nasıl bulacaktır?
Ramazan, Asuman için hayal ettiği Saz Evi'ni başka birisi kiralamıştır. Ramazan bu sorunu nasıl çözecektir? Erkan, Yeşim'in kalbini kazanmak için Filiz'den yardım ister. Filiz, Erkan'a nasıl yardım edecektir?
06.50 Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"
08.20 Beni Böyle Sev
10.25 Hayallerinin Peşinde
11.30 Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"
12.50 Kendi Düşen Ağlamaz
16.00 Benim Güzel Ailem
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02.00 Kendi Düşen Ağlamaz
04.30 Benim Güzel Ailem
06.10 Kapanış