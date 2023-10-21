Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? Gönül Dağı 110. bölümde neler olacak? 21 Ekim 2023 TRT1 yayın akışı

Gönül Dağı 110. yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Bu hafta milli yas nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayınca Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu? sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar..

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 110. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Roket yatırımı için TVR Havacılık'a heyet gelecektir. Amcaoğulları her şeyin hazır olduğunu zannederken roketin olmadığını fark eder. Amcaoğulları roketi nasıl bulacaktır?

Ramazan, Asuman için hayal ettiği Saz Evi'ni başka birisi kiralamıştır. Ramazan bu sorunu nasıl çözecektir? Erkan, Yeşim'in kalbini kazanmak için Filiz'den yardım ister. Filiz, Erkan'a nasıl yardım edecektir?

21 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.50 Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"

08.20 Beni Böyle Sev

10.25 Hayallerinin Peşinde

11.30 Türk Sineması "Doru Macera Ormanı"

12.50 Kendi Düşen Ağlamaz

16.00 Benim Güzel Ailem

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02.00 Kendi Düşen Ağlamaz

04.30 Benim Güzel Ailem

06.10 Kapanış







