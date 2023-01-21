Gönül Dağı'nın Günşıl'ı Gülhan Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gönül Dağı Günşıl diziden neden ayrıldı?

Gönül Dağı Günşıl karakteri bir süredir bölümlerde yoktu. En son köydeki tiyatro topluluğuyla İstanbul'a giden Ramazan'ın annesi, bir daha diziye geri dönmedi. Gönül Dağı Günşıl'a hayat veren Gülhan Tekin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Gülhan Tekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gönül Dağı Günşıl diziden neden ayrıldı? İşte cevaplar...

GÖNÜL DAĞI GÜNŞIL DİZİDEN AYRILDI MI?

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda bir ayrılık yaşandı. En son köydeki tiyatro topluluğuyla İstanbul'a giden Günşıl, o günden beri geri gelmedi. İzleyicinin oldukça merak ettiği karakterin durumu ile ilgili Gülhan Tekin'den açıklama geldi.

Gülhan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyurmuştu. Tekin paylaşımında, "Güçlü kadınları oynamayı hep sevdim. Günşıl da küçücük dünyasına büyük hayaller sığdıran bir güçlü kadındı. Umarım kendine inanan tüm kadınlara ufak da olsa bir şey katmıştır. Bana kattıkları için teşekkür ederim. Hoşçakal Gedelli" ifadelerine yer verdi.

GÜLHAN TEKİN KİMDİR?

En son Gönül Dağı dizisinde Günşıl karakteri ile karşımıza çıkan Gülhan Tekin'in kim olduğu merak ediliyor. Gülhan Tekin 3 Mayıs 1975 doğumludur. 48 yaşındaki oyuncu İzmirlidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümünden mezundur. 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesindedir. Oyuncu Rıza Kocaoğlu ile kuzendir. Gülhan Tekin 2015 yılından beri Hasan Elmas ile evlidir.



