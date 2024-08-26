MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan aşka geldi! Romantik kutlama

Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan aşka geldi! Romantik kutlama

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.08.2024 11:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gönül Dağı" dizisinin yıldızı Berk Atan aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'in doğum gününü romantik bir kareyle paylaştı.

Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan aşka geldi! Romantik kutlama

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile ilişkisine nokta koymuştu.

Daha sonra ise diziye dahil olan oyuncu arkadaşına gönlünü kaptırmıştı. Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk dolu karelerini takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Berk Atan son olarak sevgilisinin doğum gününü aşk dolu bir pozla kutlayınca beğeni topladı.

berk-atan-dan-sevgilisi-sude-zulal-guler-e-romantik-dogum-gunu-kutlamasi-eUK8n

EVLENECEKLER Mİ?

Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler'in ayaklarına masaj yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Berk Atan'la yaşadığı aşkı hakkında konuşan oyuncu Güler, "İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı ve evlilik sorularını ise "Kısmet" diyerek cevaplamıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Berk Atan
En Çok Okunan Haberler
Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

İlk kendi bahçesinde buldu, sonra 2 bin kişiye... Bakır çubuklarla arıyor

İlk kendi bahçesinde buldu, sonra 2 bin kişiye... Bakır çubuklarla arıyor

Flört uygulamasında tanıştığı sevgilisini katletti! Yardım isteyemesin diye...

Flört uygulamasında tanıştığı sevgilisini katletti! Yardım isteyemesin diye...

Yediği goller sonrası ağladı! Çakar'dan olay Gökhan Akkan yorumu: Çok tuhaf...

Yediği goller sonrası ağladı! Çakar'dan olay Gökhan Akkan yorumu: Çok tuhaf...

Tüm birikimini bu eve harcadı! Galata manzaralı 2 katlı evi mest etti

Tüm birikimini bu eve harcadı! Galata manzaralı 2 katlı evi mest etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.