Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan aşka geldi! Romantik kutlama

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile ilişkisine nokta koymuştu.

Daha sonra ise diziye dahil olan oyuncu arkadaşına gönlünü kaptırmıştı. Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan rol arkadaşı Sude Zülal Güler ile aşk dolu karelerini takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Berk Atan son olarak sevgilisinin doğum gününü aşk dolu bir pozla kutlayınca beğeni topladı.

EVLENECEKLER Mİ?

Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler'in ayaklarına masaj yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Berk Atan'la yaşadığı aşkı hakkında konuşan oyuncu Güler, "İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı ve evlilik sorularını ise "Kısmet" diyerek cevaplamıştı.