Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam var mı, saat kaçta?

Gönül Dağı yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye devam ediyor. Trt1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın saat kaçta yayınlanacağı, bu akşam yeni bölümün olup olmayacağı ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki bu akşam Gönül Dağı yeni bölüm olacak mı? Saat kaçta yayınlanacak? İşte Trt1'in sevilen dizisiyle ilgili merak edilenler....

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM VAR MI?

Gönül Dağı'nın büyük heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam yayında olacak. Sevenlerinin uzun zamandır beklediği Gönül Dağı'nın yeni bölümü bu akşam 20.20'de yayınlanmaya başlayacak. Bilindiği üzere sevilen dizinin saati Dünya Kupası maçlarının saatleriyle çakıştığı için yayınına bir süre ara vermişti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül Dağı'nın bu akşamki yeni bölümünde Taner, Veysel ve Ramazan iş yerlerindeki malzemeleri bir şekilde kimseye belli etmeden eve sokmaya çalışıyor. Son bölümde Erkan sakatlanmış olsa da milli takım seçmelerine çağrılmıştı. Bu akşamki bölümde de Erkan seçmeler için herkesle vedalaşıp yola çıkıyor. Tüm bunlar yaşanırken düğüncü ve ağıtçı kardeşler Muammer ile Hüseyin bir şeyler karıştırmaktadır.

Bakalım Trt1'in sımsıcak aile dizisi Gönül Dağı'nda bu akşam neler olacak? İzleyicilere hangi duygular yaşatılacak?



