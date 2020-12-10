Google açıkladı! 2020'de Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. Buna göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.
Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok aranan dizileri ise şu şekilde sıralandı:
Sadakatsiz
Mucize Doktor
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
Alev Alev
Kırmızı Oda
Bay Yanlış
Menajerimi Ara
Bir Başkadır
Aşk-101
Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
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