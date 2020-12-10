Google açıkladı! 2020'de Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. Buna göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok aranan dizileri ise şu şekilde sıralandı:

Sadakatsiz

Mucize Doktor

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Alev Alev

Kırmızı Oda

Bay Yanlış

Menajerimi Ara

Bir Başkadır

Aşk-101

SADAKATSİZ'İN KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.



