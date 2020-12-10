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Google açıkladı! 2020'de Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

10.12.2020 08:59 | Son Güncelleme:
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Google açıkladı! 2020'de Türkiye'de en çok aranan 10 dizi

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı. Google listesine göre Türkiye'de 2020 yılında en çok aranan dizi Sadakatsiz oldu. İkinci sıraya Mucize Doktor, üçüncü sıraya ise Masumlar Apartmanı yerleşti.

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. Buna göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok aranan dizileri ise şu şekilde sıralandı:

Sadakatsiz 9. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Volkan ve Derin'in davetinde Asya sürprizi!Sadakatsiz 9. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Volkan ve Derin'in davetinde Asya sürprizi!

Sadakatsiz
Mucize Doktor
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
Alev Alev
Kırmızı Oda
Bay Yanlış
Menajerimi Ara
Bir Başkadır
Aşk-101

SADAKATSİZ'İN KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.


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