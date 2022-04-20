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Google, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini Kenya'da açacak

20.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük arama motoru Google, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini Kenya'nın başkenti Nairobi'de açacağını duyurdu.

Google, Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini Kenya'da açacak

Google ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Suzanne Frey, bir yuvarlak masa toplantısında, yeni ofis için bilgisayar mühendisi, araştırmacı ve tasarımcıların arasında bulunduğu 100'den fazla kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Afrika'daki ilk ürün geliştirme merkezini Kenya'nın başkenti Nairobi'de açacakları bilgisini paylaşan Frey, Afrikalılar için daha iyi bir internet altyapısı ve akıllı telefonlar geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, geçen sene 6 Ekim'de, hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanması ve dijital dönüşümü desteklemek için 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

Öte yandan, Google, 2019'da Gana'ya yapay zeka ve araştırma merkezini kurmuştu.

Kaynak: AA

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