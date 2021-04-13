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Google alışveriş uygulamalarını kapatmaya karar verdi

13.04.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google’ın hem iOS hem de Android için mobil Alışveriş uygulamalarını kapattığını ve bunun yerine kullanıcıları kendi web Alışveriş sitesine yönlendirdiği bildirildi.

Google alışveriş uygulamalarını kapatmaya karar verdi

Google, iOS ve Android için alışveriş uygulamalarını kapatmaya karar verdi. Ancak website üzerinden aynı işlemler devam edecek. Şirketin bir sözcüsü 9to5Google’a uygulamaların haziran ayına kadar çalışmaya devam edeceğini söyledi. “Önümüzdeki birkaç hafta içinde artık Alışveriş uygulamasını desteklemeyeceğiz.

Sözcü, ''Uygulamanın kullanıcılara sunduğu tüm işlevler Alışveriş sekmesinde mevcut'' dedi. Sözcü ayrıca, ''Arama motoru uygulaması dahil, Alışveriş sekmesinde ve diğer arama motoru platformlarında özellikler geliştirmeye devam edeceğiz. ifadesini de kullandı. Arama motoru devi “Shopping.google.com sitesi aktif kalacak.” şeklinde ifadelerde de bulundu.

ALIŞVERİŞ YAPMAYA OLANAK SAĞLIYORDU

Uygulama, kullanıcıların binlerce çevrim içi mağaza arasından seçim yapmasına ve Google hesaplarını kullanarak alışveriş yapmasına olanak tanıyordu. Google Hesabınızı kullanarak binlerce mağazada hızlıca alışveriş yapmak ve ürün satın almanın alternatif bir yoluydu.

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Bazı kullanıcılar pazar günü Alışveriş uygulamasını kullanmaya çalıştıklarında “bir şeyler ters gitti” mesajını görüyordu. Alışveriş uygulamasının 59. sürümüne geçen bazı kullanıcılar, uygulamanın son günlerde kullanılamadığını bildiren bir mesaj aldıklarını bildirdi.  Web sürümünün uygulamayla neredeyse aynı olduğu göz önüne alındığında, uygulamaların kalkması çok ciddi bir değişim olmayacak.

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