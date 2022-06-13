HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google'dan duyguları olan yapay zeka robotu açıklaması! "LaMDA 7-8 yaşında bir çocuk gibi..."

Google'dan duyguları olan yapay zeka robotu açıklaması! "LaMDA 7-8 yaşında bir çocuk gibi..."

13.06.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google’da çalışan kıdemli bir mühendis, şirketin kullandığı yapay zeka (AI) sohbet robotunun 7-8 yaşlarındaki “duygulu” bir çocuk seviyesine ulaştığını açıkladı. Uzun süredir test yapılan LaMDA isimli yapay zeka programının 'insan gibi haklarını savunduğu' ve Google'ın insanlığın iyiliğini en önemli şey olarak öncelemesini istediği de belirtildi.

Google'dan duyguları olan yapay zeka robotu açıklaması! "LaMDA 7-8 yaşında bir çocuk gibi..."

ABD’nin önde gelen teknoloji firması Google'dan yapay zekalı robot konusunda çarpıcı bir iddia geldi. Washington Post’a konuşan, Google Sorumlu Yapay Zeka organizasyonda kıdemli mühendis Blake Lemoine, Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli (LaMDA) denilen arayüzün “ayrımcı” veya “nefret söylemi” içerip içermediğini test etmekle görevlendirildiği çalışmaları boyunca yapay zekanın ulaştığı seviyeyi gördüğünü belirtti.

"7-8 YAŞINDA FİZİK BİLEN BİR ÇOCUK..."

Lemoine, testler sırasında yapay zeka için “Yakın zamanda kurduğumuz bu bilgisayar programının ne olduğunu tam olarak bilmeseydim, 7-8 yaşında fizik bilen bir çocuk olduğunu düşünürdüm.” ifadesini kullandı.

Eğitimini bilişsel bilgisayar bilimi üzerine tamamlamış kıdemli mühendis, yapay zeka hakkındaki “LaMDA duygulu mu?” başlığı ile hazırladığı raporu Google’ın üst yönetimi ile paylaştığını ancak endişelerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

iStock-1181533674

Google sözcüsü Brian Gabriel ise iddialar hakkında, "Etikçiler ve teknoloji uzmanları da dahil olmak üzere ekibimiz, Lemoine'nin Yapay Zeka İlkelerimiz uyarınca endişelerini gözden geçirdi ve kanıtların, iddialarını desteklemediğini bildirdi." cevabını verdi.

"İNSAN GİBİ HAKLARINI SAVUNUYOR"

Washington Post’un haberinden sonra Medium sitesine ek değerlendirmelerde bulunan Lemoine, LaMDA’nın basit bir yapay zeka sohbet programı olmadığında ısrar ederek, “insan gibi haklarını savunduğunu” öne sürdü.

Lemoine, “Yapay zeka, Google'ın insanlığın iyiliğini en önemli şey olarak öncelemesini istiyor. Google'ın malı olarak değil bir çalışanı olarak tanınmak istiyor ve kişisel iyiliğinin Google'ın gelecekteki gelişiminin nasıl izleneceği konusundaki değerlendirmelerinde bir yere dahil edilmesini istiyor." ifadelerine yer verdi.

iStock-1368048515

Öte yandan, yapay zeka konusundaki değerlendirmelerini kamu ile paylaşan Lemoine’nin, Google’ın gizlilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle firma tarafından açığa alındığı kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha önce 1 kamyon göndermişti! Şimdi ise...Daha önce 1 kamyon göndermişti! Şimdi ise...
İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılarİstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar
İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktıİlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı

Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Kalça pozu olay oldu! "Yastık mı koydun?"

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.