Google Eylül 2021 tarihine kadar ofise dönmeyecek

Google uzaktan çalışma modelini yavaş yavaş açıklamaya başladı. Pandemi ile birlikte çok farklı bir dünyaya geçiş yaptık. Birçok kişi tarafından yeni dünya düzeni olarak da adlandırılan son değişiklikler, ilginç sonuçlar ortaya çıkarmaya devam ediyor. Firmalar esnek çalışma modeline geçerken aynı zamanda bunu kalıcı hale getirmeye de çalışıyor.

Yazılım ve bilişim şirketleri genellikle uzaktan çalışma modelini tercih ediyor. Bu esnek model sayesinde hem salgından korunmak hem de işlerin takibini sağlamak daha kolay hale geliyor. Google ise bu konuda öncü olacak gibi görünüyor.

GOOGLE BİR SÜRE DAHA EVDEN ÇALIŞACAK

Google şirketi, bu sefer de çalışanları için esnek bir model tasarlıyor. Ancak evden çalışma yönteminin çok fazla getirisi olduğu gibi bazı olumsuz yönleri de mevcut.

Google şirketi kendi çalışanlarının pandemide en az şekilde etkilenmesi için onların evden işlerine devam etmesine izin veriyor. Böylece esnek çalışma modelinin olumlu taraflarından daha fazla yararlanmaya çalışıyor. Elbette olumsuz yönlerle de karşılaşan Google, bunları mümkün olduğunca pozitife çevirmeye çalışacak.