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Böylesi olur mu: Google ekransız akıllı bileklik üretebilir!

16.12.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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Böylesi olur mu: Google ekransız akıllı bileklik üretebilir!

Google'ın ekransız bileklik için patent aldığı ortaya çıktı. Ekransız Google akıllı bilekliği, ABD Patent ve Marka Ofisi sertifikasyon ajansının web sitesinde görüldü. Yansıyan çizimler 'Böylesi olur mu!' dedirtiyor.

Google akıllı bileklik üretiminde henüz söz almadı. Firma şimdilik Google Pixel akıllı telefonları ve diğer 'akıllı bileklik olmayan' ürünleriyle yola devam ediyor. Fakat gelen son bilgilere göre Google, akıllı bileklik üretimi için hazırlanıyor. Üretilmesi beklenen ve patenti alınan model ise bildiğimiz akıllı bilekliklerden biraz farklı. Hatta önemli bir eksiği var.

EKRANSIZ GOOGLE AKILLI BİLEKLİĞİ GÖRÜNDÜ

91mobiles'ın ortaya çıkarttığı bilgilere göre, ABD Patent ve Marka Ofisi sertifikasyon ajansının web sitesinde, Google markalı akıllı bilekliğe dair bir patent görüldü. Bileklik, patentte yer alan çizimlere bakılırsa herhangi bir ekrana sahip olmayacak. En azından çizimlerden bilekliğin bir ekrana sahip olmadığı anlaşılıyor. Bu durum bize Xiaomi Mi Band 1 ve Xiaomi Mi Band 1s modellerini hatırlatıyor. Bilekliğin sağlık verilerinin takibine dair tüm sensörlerini de bünyesinde barındırdığı tahmin ediliyor.

Google ekransız akıllı bileklik

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GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Ekransız akıllı bileklik için kesinleşmiş bilgiler yok. Elimizdeki bilgiler, patent aracılığıyla elde edilmiş olan verilerden oluşuyor. Google ise bileklik konusunda herhangi bir açıklama yapmış değil. Henüz patenti alınan bir ürün olduğu için ekransız Google akıllı bilekliğinin hiçbir zaman gerçek olmama ihtimali de mevcut.

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