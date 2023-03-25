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Google Haritalar uygunsuz bir halde yakaladı! Arabanın içinde pantolonunu indirmişken ifşa oldu

25.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında İskoçya’daki bir sokağın göstermek için çekilen ve Google Haritalar’da yer alan görüntü herkesi şaşkına çevirdi. TikTok’ta bir kullanıcı aylardır Google Haritalar’da duran sokak görüntüsündeki detayı fark edince sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Google Haritalar uygunsuz bir halde yakaladı! Arabanın içinde pantolonunu indirmişken ifşa oldu

Google Haritalar’da yer alan İskoçya’daki bir sokağın görüntüsündeki detay görenleri şaşkına çevirdi. Mavi bir aracın yer aldığı görselde aracın içine yakınlaştırıldığında ise sürücünün pantolununu indirdiği ve cep telefonuna bakarak mastürbasyon yaptığı fark edildi. Görüntünün TikTok’ta ifşa edilmesinden sonra yarım milyon izlenmeye ulaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları gönderiye yoğun ilgi gösterirken daha önce bu detayı fark etmemiş olduklarına şaşırdıklarını söyledi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Birileri evine gitmeden önce biraz eğlenmiş sanıyorum ki” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten böyle bir ifşaya gerçek var mıydı” yorumunu yaptı.

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Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Yalnız olduğunuzu düşünseniz bile aslında değilsiniz” ifadelerini kullandı.

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