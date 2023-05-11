Google'ın ChatGPT rakibi Bard: 180'den fazla ülke ve bölgeye açıldı... İşte duyurulan güncellemeler!

Google, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği "Google I/O"da, yapay zeka alanındaki çalışmalarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra yeni teknolojilerini de paylaştı.

Etkinlikte tanıtılanlar arasında yapay zeka için yeni PaLM 2 büyük dil modeli, Gmail için yeni yapay zeka yazma araçları, Pixel 7a Android telefon, Pixel Tablet ve 1799 dolarlık Pixel Fold katlanır telefon gibi yeni ürün ve hizmetler öne çıkarken yapay zeka sohbet robotu Bard'a eklenen özellikler de tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Bard'ın başlatılmasından bu yana yaklaşık 2 ay geçtiği anımsatılarak ilk olarak ABD ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulan yapay zeka hizmeti için birçok geri bildirim alındığı aktarıldı.

BARD, PALM 2'YE TAŞINDI

Kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için hızla uyum çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, Bard'ın yakın zamanda daha yetenekli bir büyük dil modeli olan PaLM 2'ye taşındığı, bunun da gelişmiş matematik ve muhakeme becerileri ile kodlama yetenekleri dahil olmak üzere son iyileştirmelerin çoğunu mümkün kıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 2 ayda yakalanan ivmenin sadece başlangıç olduğu vurgulanarak Bard'a ilişkin güncellemeler hakkında bilgi verildi.

Ek iyileştirmeler ve yeni özellikler sunuldukça Bard'ın denenmesi ve geri bildirimlerin paylaşılması için daha fazla kişiye ulaşmak istendiği işaret edilen açıklamada, bu kapsamda bekleme listesinin kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Bard'ın 180'den fazla ülke ve bölgeye açıldığı, yapay zeka hizmetinin artık Japonca ve Koreceyi desteklediği, yakında 40 dili destekleme yolunda olduğu aktarıldı.

ETKİLEŞİM DAHA GÖRSEL HALE GELECEK

Yakında Bard'ın daha görsel hale geleceği aktarılan açıklamada, kullanıcıların cevap metnine ek olarak keşfetmek istedikleri şeyler hakkında görsel yanıtlar da alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcıların da metnin yanı sıra görsellerle istekte bulunabileceği, bunu gerçekleştirmek için Google Lens'in yeteneklerinden faydalanılacağı ifade edildi.

Bard'ın geliştirici bildirimleri doğrultusunda yapılan kodlama güncellemelerinden de bahsedilen açıklamada, kaynak alıntıları, koyu tema ve "dışa aktar" butonu gibi yenilikler anlatıldı.

Açıklamada, Bard'ın Dokümanlar, Drive, Gmail ve Haritalar gibi Google uygulama ve hizmetlerinin entegre edilebileceği işaret edilerek bu araçlar kullanılırken gizlilik ayarlarının kullanıcı kontrolünde olacağı vurgulandı. (AA)



