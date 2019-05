Google'ın yeni işletim sistemi Android Pie güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

Hemen şimdi kontrol edin! Bugün 08:00 itibariyle yeni güncellemeyi alacak ve değişime uğrayacak telefonlar arasında sizinki de var mı?

SAMSUNG

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus, Samsung Galaxy S8+ ve S8 Plus, Samsung Galaxy Note 8 , Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy A8 Plus 2018, Samsung Galaxy A6 Plus, Samsung Galaxy A7 (2018)

HUAWEİ

Huawei P10, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Lite, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro

ASUS

ASUS Zenfone 4 Max , ASUS Zenfone 4 Selfie

NOKIA

Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.1, Nokia 5.1, Nokia 8 Sirocco, Nokia 5 (2017), Nokia 6 (2017), Nokia 7.1, Nokia 8, Nokia 5.1 Plus

LG

LG G7 ThinQ

HTC

HTC U12+ , HTC 11

SONY

Sony Xperia XZ1, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XA2, Sony Xperia XA2 Ultra

HONOR

Honor 9, Honor 8X

XIAOMI

Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Mi A1

ZENFONE

Zenfone Max (M1), Zenfone 5, Zenfone 5Z

ONEPLUS

OnePlus 5 /OnePlus 5T, OnePlus 6

MOTOROLA

Motorola Moto G6 Play, Moto X4, Moto G6 Plus, Moto G6

GENERAL MOBILE

General Mobile GM 9 Pro (Android One), General Mobile GM 8 (Android One)