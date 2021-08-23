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Gören bir daha baktı! Güzellik kalıplarına meydan okuyan Jessica Blair, videosuyla gündem yarattı

23.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’un fenomen isimlerinden biri olan Jessica Blair, vücut hatlarını sergilediği videosuyla popüler oldu. Güzel olmak için sıfır beden ya da fit bir vücuda sahip olmanın gerekmediğini vurgulayan Blair’in paylaşımı kısa sürede tepki çekti.

Gören bir daha baktı! Güzellik kalıplarına meydan okuyan Jessica Blair, videosuyla gündem yarattı

Moda kalıpları her geçen gün biraz daha değişime uğruyor. Özellikle 90’lı yıllarda popüler olan düşük bel pantolon modası yeniden kendisini göstermeye başladı. Ancak bedenini tanıyarak giyme mottosu tarihe karıştı. Düşük bel pantolonları giymek için düz bir karın ve fit bir vücuda sahip olma algısı fenomen Jessica Blair’in paylaşımıyla yıkıldı.

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Göbeği açık bir bluz ve düşük bel kot pantolonuyla kamera karşısına geçen Blair yayınladığı videosuna, “Sizi bu yaz sarkık göbeğimi görmeye zorluyorum. Çünkü arık umrumda değil. Düşük bel kotları giymek için düz bir karına ihtiyacınız olmadığını hatırlatalım” notunu ekledi.

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“SEKSİ VE GÜZELİM”

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Şişman fobisinin toplumun bir tabusu haline geldiğinin altını çizen Blair, “Kimse şişman insanlardan korkmalı. Düz bir karnım yok ama seksi ve güzelim” dedi. Blair’in videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kimi sosyal medya kullanıcıları paylaşımı cesaretli ve ikonik bulurken kimileri de bu beden olumlamasını sert bir şekilde eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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