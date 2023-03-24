Gören bir daha baktı! Hayvanat bahçesinden kaçan zebra Seul sokaklarını birbirine kattı... Sosyal medyada gündem yarattı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de Sero isimli bir erkek zebra hayvanat bahçesinden kaçarak sokakları birbirine kattı. Yerel makamlar onu yakalamadan önce 3 saat boyunca kendi başına dolaşan zebra akan trafikte koşarak adeta arabalarla yarıştı. O anlar görgü tanıklarının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

Hayvanat bahçesi yetkilileri zebrayı yakalamak için polisten yardım istedi. Sakinleştirici iğne yapılan kaçak zebra Sero, hayvanat bahçesine geri götürüldü. Olay sonunda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.



