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  4. Gören bir daha baktı! Hayvanat bahçesinden kaçan zebra Seul sokaklarını birbirine kattı... Sosyal medyada gündem yarattı

Gören bir daha baktı! Hayvanat bahçesinden kaçan zebra Seul sokaklarını birbirine kattı... Sosyal medyada gündem yarattı

24.03.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir hayvanat bahçesinden kaçan zebra sokakları birbirine kattı. Seoul Children’s Grand Park isimli hayvanat bahçesinden kaçan zebra sokaklarda başıboş gezerken trafiği adeta durma noktasına getirdi. Sürücüler aniden karşılarına çıkan zebraya çarpmamak için kendilerince önem aldı.

Gören bir daha baktı! Hayvanat bahçesinden kaçan zebra Seul sokaklarını birbirine kattı... Sosyal medyada gündem yarattı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de Sero isimli bir erkek zebra hayvanat bahçesinden kaçarak sokakları birbirine kattı. Yerel makamlar onu yakalamadan önce 3 saat boyunca kendi başına dolaşan zebra akan trafikte koşarak adeta arabalarla yarıştı. O anlar görgü tanıklarının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

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Hayvanat bahçesi yetkilileri zebrayı yakalamak için polisten yardım istedi. Sakinleştirici iğne yapılan kaçak zebra Sero, hayvanat bahçesine geri götürüldü. Olay sonunda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.

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Seul Güney Kore zebra

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