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Gören şaşkına döndü! 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında

10.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bulunan Atatürk Barajı göletinde 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında turna balığı yakalandı. Balıkçıda sergilenen balık vatandaşların ilgisini çekti. Turna balığının belirli dönemlerde görüldüğünü dile getiren Mustafa Kaplan, "Atatürk Barajında mevsimine göre çıkıyor. Her zaman çıkmayabiliyor. Sonbaharda ve bu mevsimde ortaya çıkıyor" dedi.

Gören şaşkına döndü! 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında

Adıyaman'da bulunan Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı. 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığındaki turna balığını gören vatandaşlar, şaşkına döndü. Turna balığının belirli dönemlerde, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde gördüğü belirtildi.

"ÇOK NADİR ÇIKIYOR"

30 kilo ağırlığında 1 metre 20 santim uzunluğundaki turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti. Turna balığının belirli dönemlerde görüldüğünü dile getiren Mustafa Kaplan, “Bu balığımızı balıkçı arkadaşlarımız yakaladı. 1 metre 20 santim üzerinde, 30 kilogram civarında. Atatürk Barajında mevsimine göre çıkıyor. Her zaman çıkmayabiliyor. Sonbahar da ve bu mevsimde ortaya çıkıyor. Atatürk Barajının ilk balığıdır, orijinaldir. Sizin de gördüğünüz gibi çok nadir çıktığı için bizlerde tezgahımızda Adıyaman halkı için sergiliyoruz. Gelen vatandaşlar hem bakarlar hem de alıcı olurlar. Tabi ki merak ediyorlar, sabahın erken saatlerinde normalde kimse olmaz ama insanlar gelip bakıyor” dedi.

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"MERAK EDİP GELDİK"

Turna balığını görmek için gelen vatandaşlardan Ziya Gül, “120 santim boyunda 30-35 kilo ağırlığında bizim Adıyaman, Fırat balığıdır, Turna balığı. Lezzetli ve kılçıksız bir balıktır. Bizlerde merak edip geldik, talibiz bizde. Atatürk Barajında çıkıyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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