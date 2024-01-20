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    4. Gören yardımına koştu ama yeterli olmadı! Karamel tankının içine düşen kadın yanarak can verdi... "Sadece bacaklarını gördük"

    Gören yardımına koştu ama yeterli olmadı! Karamel tankının içine düşen kadın yanarak can verdi... "Sadece bacaklarını gördük"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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    36 yaşındaki Natalia Nemets, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bir şekerleme fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Karamel tankı temizlemek isteyen Nemets dengesini kaybedip tankın içine düşünce yanarak can verdi. Fabrikada Nemets ile birlikte çalışan diğer işçiler genç kadına yardım etmeye çalışsa da çabaları yeterli olmadı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bir şekerleme fabrikasında yaşanan korkunç kazada 36 yaşındaki Natalia Nemets isimli işçi hayatını kaybetti. Karamel tankının içinde diri diri yandıktan sonra hayatını kaybeden kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fabrikada bulunan diğer işçiler olay anında büyük bir şaşkınlık ve panik yaşadıklarını dile getirdi.

    CANLI CANLI HAŞLANDI

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    Nemets'in bacaklarının tankın dışına doğru çıktığını gördükten sonra olayın farkına vardıklarını söyleyen bir işçi, "Ağlamadı, başka bir ses duyulmadı. Mikseri temizlerken karamel aniden kasenin içine akmaya başladı. Canlı canlı haşlandı. Tankın içindeki karamel çıkartıldıktan sonra cansız bedenine ulaşılabildi" dedi.

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    Rusya fabrika karamel tank
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