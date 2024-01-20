Gören yardımına koştu ama yeterli olmadı! Karamel tankının içine düşen kadın yanarak can verdi... "Sadece bacaklarını gördük"

MYNET-DIŞ HABERLER Rusya'nın Belgorod bölgesindeki bir şekerleme fabrikasında yaşanan korkunç kazada 36 yaşındaki Natalia Nemets isimli işçi hayatını kaybetti. Karamel tankının içinde diri diri yandıktan sonra hayatını kaybeden kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fabrikada bulunan diğer işçiler olay anında büyük bir şaşkınlık ve panik yaşadıklarını dile getirdi.

CANLI CANLI HAŞLANDI

Nemets'in bacaklarının tankın dışına doğru çıktığını gördükten sonra olayın farkına vardıklarını söyleyen bir işçi, "Ağlamadı, başka bir ses duyulmadı. Mikseri temizlerken karamel aniden kasenin içine akmaya başladı. Canlı canlı haşlandı. Tankın içindeki karamel çıkartıldıktan sonra cansız bedenine ulaşılabildi" dedi.